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Максим Ликсутов: в Москве на 6% выросло производство часовых устройств - РИА Новости, 27.04.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:13 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/liksutov-2013677168.html
Максим Ликсутов: в Москве на 6% выросло производство часовых устройств
Максим Ликсутов: в Москве на 6% выросло производство часовых устройств - РИА Новости, 27.04.2025
Максим Ликсутов: в Москве на 6% выросло производство часовых устройств
В Москве в январе-феврале изготовили более 11,3 тысячи часовых устройств; увеличению их выпуска и расширению модельного ряда способствуют различные меры... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T13:13:00+03:00
2025-04-27T13:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
сергей собянин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Москве в январе-феврале изготовили более 11,3 тысячи часовых устройств; увеличению их выпуска и расширению модельного ряда способствуют различные меры поддержки со стороны столичного правительства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Московские предприятия разрабатывают новые модели часов всех видов, модернизируют производства и укрепляют свои рыночные позиции. В этом компаниям помогает созданный по поручению Сергея Собянина набор инструментов поддержки. Благодаря им за первые два месяца 2025 года в столице изготовили более 11,3 тысячи различных часов. Отгрузка приборов выросла почти на шесть процентов", - привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Московские компании предлагают широкий спектр конкурентоспособной продукции, включая часовые станции, наручные часы, светодиодные электронные табло и системы единого времени. Они находят применение в промышленности, транспорте, энергетике, быту и других сферах, отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов."Спрос на столичные изделия уверенно растет. По итогам двух месяцев 2025 года объем отгрузки составил более 21,7 миллиарда рублей", – добавил Гарбузов.Так, компания "РусИмпульс" в прошлом году расширила производственные площади с 1,2 тысячи до 1,6 тысячи квадратных метров и выпустила более 15 тысяч единиц настенных электронных часов и различных информационных табло на общую сумму порядка 350 миллионов рублей. На 2025 год запланировано увеличение выпуска до 16 тысяч единиц.В свою очередь, АО "НИИЧаспром" спроектировано и установлено большое количество различных часов – от светодиодных и стрелочных до цветочных и башенных. Они установлены на различных объектах, в том числе на ряде АЭС, в метрополитене, железнодорожных станциях, школах. За первые три месяца 2025 года изготовлено более 500 цифровых часов по техническому заданию ГК "Росатом". Помимо точного времени, они показывают данные о дате, температуре, влажности, давлении, уровне радиации и других параметрах. Еще одним направлением деятельности компании является разработка систем единого времени по госзаказам. В 2024 году объем производства продукции этого вида превысил 700 миллионов рублей.
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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

Максим Ликсутов: в Москве на 6% выросло производство часовых устройств

© Фото : пресс-служба ДИПП В Москве на 6% выросло производство часовых устройств
В Москве на 6% выросло производство часовых устройств - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
В Москве на 6% выросло производство часовых устройств. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Москве в январе-феврале изготовили более 11,3 тысячи часовых устройств; увеличению их выпуска и расширению модельного ряда способствуют различные меры поддержки со стороны столичного правительства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Московские предприятия разрабатывают новые модели часов всех видов, модернизируют производства и укрепляют свои рыночные позиции. В этом компаниям помогает созданный по поручению Сергея Собянина набор инструментов поддержки. Благодаря им за первые два месяца 2025 года в столице изготовили более 11,3 тысячи различных часов. Отгрузка приборов выросла почти на шесть процентов", - привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Московские компании предлагают широкий спектр конкурентоспособной продукции, включая часовые станции, наручные часы, светодиодные электронные табло и системы единого времени. Они находят применение в промышленности, транспорте, энергетике, быту и других сферах, отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
"Спрос на столичные изделия уверенно растет. По итогам двух месяцев 2025 года объем отгрузки составил более 21,7 миллиарда рублей", – добавил Гарбузов.
Так, компания "РусИмпульс" в прошлом году расширила производственные площади с 1,2 тысячи до 1,6 тысячи квадратных метров и выпустила более 15 тысяч единиц настенных электронных часов и различных информационных табло на общую сумму порядка 350 миллионов рублей. На 2025 год запланировано увеличение выпуска до 16 тысяч единиц.
В свою очередь, АО "НИИЧаспром" спроектировано и установлено большое количество различных часов – от светодиодных и стрелочных до цветочных и башенных. Они установлены на различных объектах, в том числе на ряде АЭС, в метрополитене, железнодорожных станциях, школах. За первые три месяца 2025 года изготовлено более 500 цифровых часов по техническому заданию ГК "Росатом". Помимо точного времени, они показывают данные о дате, температуре, влажности, давлении, уровне радиации и других параметрах. Еще одним направлением деятельности компании является разработка систем единого времени по госзаказам. В 2024 году объем производства продукции этого вида превысил 700 миллионов рублей.
Ликсутов: объем выпуска высокотехнологичного оборудования вырос в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Ликсутов: объем выпуска высокотехнологичного оборудования вырос в Москве
25 апреля, 11:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовСергей СобянинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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