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Лавров встретился с главой МИД Бразилии - РИА Новости, 27.04.2025
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23:38 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/lavrov-2013739107.html
Лавров встретился с главой МИД Бразилии
Лавров встретился с главой МИД Бразилии - РИА Новости, 27.04.2025
Лавров встретился с главой МИД Бразилии
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой на полях совещания министров иностранных дел БРИКС, сообщили в... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T23:38:00+03:00
2025-04-27T23:38:00+03:00
бразилия
рио-де-жанейро (город)
россия
сергей лавров
мауру виейра
брикс
саммит брикс в бразилии
саммит брикс
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой на полях совещания министров иностранных дел БРИКС, сообщили в МИД России. "Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой на полях СМИД БРИКС", - сообщили в МИД о встрече Лаврова и Виейры в Рио-де-Жанейро 27 апреля. Лавров 28–29 апреля примет участие в совещании министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, оно пройдет в контексте подготовки к 17-му саммиту БРИКС, который также пройдет в Бразилии 6-7 июля.
https://ria.ru/20250420/lavrov-2012401063.html
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Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Россия, Сергей Лавров, Мауру Виейра, БРИКС, Саммит БРИКС в Бразилии, Саммит БРИКС, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Бразилии
Лавров встретился с главой МИД Бразилии

Лавров встретился с главой МИД Бразилии Виейрой на полях саммита БРИКС

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой на полях совещания министров иностранных дел БРИКС, сообщили в МИД России.
"Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой на полях СМИД БРИКС", - сообщили в МИД о встрече Лаврова и Виейры в Рио-де-Жанейро 27 апреля.
Лавров 28–29 апреля примет участие в совещании министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, оно пройдет в контексте подготовки к 17-му саммиту БРИКС, который также пройдет в Бразилии 6-7 июля.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров представителей России и США по Украине в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
"Должны осознать". Лавров сделал жесткое предупреждение Европе
20 апреля, 17:06
 
БразилияРио-де-Жанейро (город)РоссияСергей ЛавровМауру ВиейраБРИКССаммит БРИКС в БразилииСаммит БРИКСВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Бразилии
 
 
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