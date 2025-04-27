https://ria.ru/20250427/lavrov-2013739107.html

Лавров встретился с главой МИД Бразилии

Лавров встретился с главой МИД Бразилии - РИА Новости, 27.04.2025

Лавров встретился с главой МИД Бразилии

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой на полях совещания министров иностранных дел БРИКС, сообщили в... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T23:38:00+03:00

2025-04-27T23:38:00+03:00

2025-04-27T23:38:00+03:00

бразилия

рио-де-жанейро (город)

россия

сергей лавров

мауру виейра

брикс

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой на полях совещания министров иностранных дел БРИКС, сообщили в МИД России. "Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой на полях СМИД БРИКС", - сообщили в МИД о встрече Лаврова и Виейры в Рио-де-Жанейро 27 апреля. Лавров 28–29 апреля примет участие в совещании министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, оно пройдет в контексте подготовки к 17-му саммиту БРИКС, который также пройдет в Бразилии 6-7 июля.

https://ria.ru/20250420/lavrov-2012401063.html

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рио-де-жанейро (город)

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