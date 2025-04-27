Рейтинг@Mail.ru
Лавров ответил на слова телеведущей CBS о провале переговоров по Украине - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 27.04.2025 (обновлено: 22:50 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/lavrov-2013737348.html
Лавров ответил на слова телеведущей CBS о провале переговоров по Украине
Лавров ответил на слова телеведущей CBS о провале переговоров по Украине - РИА Новости, 27.04.2025
Лавров ответил на слова телеведущей CBS о провале переговоров по Украине
Говорить о якобы грядущем провале переговоров с участием США по украинскому урегулированию - значит предвосхищать итоги процесса, российская сторона... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T22:47:00+03:00
2025-04-27T22:50:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Говорить о якобы грядущем провале переговоров с участием США по украинскому урегулированию - значит предвосхищать итоги процесса, российская сторона сосредоточена на деле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью американской телекомпании CBS ведущая спросила у министра, ожидает ли он, что Вашингтон и Москва продолжат диалог и после того, как "потенциальные мирные переговоры" по Украине "провалятся". "Вы предвосхищаете итоги продолжающегося процесса, говоря о том, что переговоры потерпят крах. Мы сосредоточены на том, чтобы делать дело, а не рассуждать о неудачах, победах", - сказал в ответ глава МИД РФ.
https://ria.ru/20250427/lavrov-2013714823.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444637_0:0:2837:2128_1920x0_80_0_0_d3d94992656a7a491f7f85575552d91c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), сергей лавров
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Лавров
Лавров ответил на слова телеведущей CBS о провале переговоров по Украине

Лавров: говорить о провале переговоров с США по Украине сейчас нельзя

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Говорить о якобы грядущем провале переговоров с участием США по украинскому урегулированию - значит предвосхищать итоги процесса, российская сторона сосредоточена на деле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью американской телекомпании CBS ведущая спросила у министра, ожидает ли он, что Вашингтон и Москва продолжат диалог и после того, как "потенциальные мирные переговоры" по Украине "провалятся".
"Вы предвосхищаете итоги продолжающегося процесса, говоря о том, что переговоры потерпят крах. Мы сосредоточены на том, чтобы делать дело, а не рассуждать о неудачах, победах", - сказал в ответ глава МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Лавров ответил на вопрос о призыве Трампа остановить удары по Украине
Вчера, 18:11
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Сергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала