https://ria.ru/20250427/lavrov-2013737348.html
Лавров ответил на слова телеведущей CBS о провале переговоров по Украине
Лавров ответил на слова телеведущей CBS о провале переговоров по Украине - РИА Новости, 27.04.2025
Лавров ответил на слова телеведущей CBS о провале переговоров по Украине
Говорить о якобы грядущем провале переговоров с участием США по украинскому урегулированию - значит предвосхищать итоги процесса, российская сторона... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T22:47:00+03:00
2025-04-27T22:47:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Говорить о якобы грядущем провале переговоров с участием США по украинскому урегулированию - значит предвосхищать итоги процесса, российская сторона сосредоточена на деле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью американской телекомпании CBS ведущая спросила у министра, ожидает ли он, что Вашингтон и Москва продолжат диалог и после того, как "потенциальные мирные переговоры" по Украине "провалятся". "Вы предвосхищаете итоги продолжающегося процесса, говоря о том, что переговоры потерпят крах. Мы сосредоточены на том, чтобы делать дело, а не рассуждать о неудачах, победах", - сказал в ответ глава МИД РФ.
https://ria.ru/20250427/lavrov-2013714823.html
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), сергей лавров
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Лавров
Лавров ответил на слова телеведущей CBS о провале переговоров по Украине
Лавров: говорить о провале переговоров с США по Украине сейчас нельзя