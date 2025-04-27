https://ria.ru/20250427/lavrov-2013717983.html
Лаврова спросили о детях, потерявших семью из-за конфликта на Украине
Лаврова спросили о детях, потерявших семью из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 27.04.2025
Лаврова спросили о детях, потерявших семью из-за конфликта на Украине
Россия постоянно озвучивает информацию о детях, оставшихся без дома или семьи из-за конфликта на Украине, и передает их родственникам по первому требованию,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T18:35:00+03:00
2025-04-27T18:35:00+03:00
2025-04-27T18:35:00+03:00
в мире
украина
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:89:3022:1789_1920x0_80_0_0_18e19dc8d57dfb5f0ec3cbcf96319470.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия постоянно озвучивает информацию о детях, оставшихся без дома или семьи из-за конфликта на Украине, и передает их родственникам по первому требованию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS. "Мы озвучиваем любые имеющиеся у нас подробности об этих детях, и, как только родители или другие их родственники дают о себе знать, они получают детей обратно", - сказал он. По словам Лаврова, обмены происходят раз в несколько месяцев при посредничестве Катара, ОАЭ или Саудовской Аравии. При этом министр подчеркнул, что этот процесс продолжается уже почти три года между омбудсменами Украины и РФ.
https://ria.ru/20250424/oon-2013254831.html
https://ria.ru/20250424/oon-2013264392.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38bbef5015a464727dd68cb3a814e138.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Общество
Лаврова спросили о детях, потерявших семью из-за конфликта на Украине
Лавров: РФ передает близким детей, потерявших семью из-за конфликта на Украине