https://ria.ru/20250427/lavrov-2013717983.html

Лаврова спросили о детях, потерявших семью из-за конфликта на Украине

Лаврова спросили о детях, потерявших семью из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 27.04.2025

Лаврова спросили о детях, потерявших семью из-за конфликта на Украине

Россия постоянно озвучивает информацию о детях, оставшихся без дома или семьи из-за конфликта на Украине, и передает их родственникам по первому требованию,... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T18:35:00+03:00

2025-04-27T18:35:00+03:00

2025-04-27T18:35:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия постоянно озвучивает информацию о детях, оставшихся без дома или семьи из-за конфликта на Украине, и передает их родственникам по первому требованию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS. "Мы озвучиваем любые имеющиеся у нас подробности об этих детях, и, как только родители или другие их родственники дают о себе знать, они получают детей обратно", - сказал он. По словам Лаврова, обмены происходят раз в несколько месяцев при посредничестве Катара, ОАЭ или Саудовской Аравии. При этом министр подчеркнул, что этот процесс продолжается уже почти три года между омбудсменами Украины и РФ.

https://ria.ru/20250424/oon-2013254831.html

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в мире, украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество