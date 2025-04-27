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Лаврова спросили о детях, потерявших семью из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 27.04.2025
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18:35 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/lavrov-2013717983.html
Лаврова спросили о детях, потерявших семью из-за конфликта на Украине
Лаврова спросили о детях, потерявших семью из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 27.04.2025
Лаврова спросили о детях, потерявших семью из-за конфликта на Украине
Россия постоянно озвучивает информацию о детях, оставшихся без дома или семьи из-за конфликта на Украине, и передает их родственникам по первому требованию,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T18:35:00+03:00
2025-04-27T18:35:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия постоянно озвучивает информацию о детях, оставшихся без дома или семьи из-за конфликта на Украине, и передает их родственникам по первому требованию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS. "Мы озвучиваем любые имеющиеся у нас подробности об этих детях, и, как только родители или другие их родственники дают о себе знать, они получают детей обратно", - сказал он. По словам Лаврова, обмены происходят раз в несколько месяцев при посредничестве Катара, ОАЭ или Саудовской Аравии. При этом министр подчеркнул, что этот процесс продолжается уже почти три года между омбудсменами Украины и РФ.
https://ria.ru/20250424/oon-2013254831.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Общество
Лаврова спросили о детях, потерявших семью из-за конфликта на Украине

Лавров: РФ передает близким детей, потерявших семью из-за конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия постоянно озвучивает информацию о детях, оставшихся без дома или семьи из-за конфликта на Украине, и передает их родственникам по первому требованию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS.
"Мы озвучиваем любые имеющиеся у нас подробности об этих детях, и, как только родители или другие их родственники дают о себе знать, они получают детей обратно", - сказал он.
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По словам Лаврова, обмены происходят раз в несколько месяцев при посредничестве Катара, ОАЭ или Саудовской Аравии.
При этом министр подчеркнул, что этот процесс продолжается уже почти три года между омбудсменами Украины и РФ.
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