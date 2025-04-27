https://ria.ru/20250427/lavrov-2013716721.html

Лавров выступил за запрет размещения ядерного оружия в космосе

Лавров выступил за запрет размещения ядерного оружия в космосе - РИА Новости, 27.04.2025

Лавров выступил за запрет размещения ядерного оружия в космосе

Москва отвергала обвинения в том, что Россия якобы разрабатывает новый спутник, который должен быть способен нести ядерное оружие, подтверждений этому нет,... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T18:26:00+03:00

2025-04-27T18:26:00+03:00

2025-04-27T18:26:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Москва отвергала обвинения в том, что Россия якобы разрабатывает новый спутник, который должен быть способен нести ядерное оружие, подтверждений этому нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS. "Мы эти обвинения отвергли. Мне придется повторить еще раз: мы годами продвигали в ООН договор (а не декларацию) о запрете размещения оружия в космосе. Соединенные Штаты против этого. Я уже сказал вам, что не могу обсуждать достоверность докладов спецслужб. Мы никогда не получали никаких фактов, которые бы подтверждали эти обвинения", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что Вашингтон продвигает идею запрета размещения обычных вооружений в космосе. "Они не могут ответить на вопрос, означает ли это, что они планируют разместить на орбите ядерное оружие. Мой ответ предельно ясен. Мы отстаиваем в ООН юридический запрет размещения любого ядерного оружия в космосе. А Соединенные Штаты (по крайней мере, так было при администрации Джо Байдена) были категорически против этого", - указал министр.

https://ria.ru/20250413/ulyanov-2010959050.html

https://ria.ru/20250403/ssha-2008694132.html

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россия, сергей лавров, оон, ядерное оружие, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сша, космос