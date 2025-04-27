https://ria.ru/20250427/lavrov-2013716055.html
Россия и США слушают друг друга, заявил Лавров
Россия и США слушают друг друга, заявил Лавров - РИА Новости, 27.04.2025
Россия и США слушают друг друга, заявил Лавров
Россия и США не ведут переговоры "через микрофон", стороны встречаются и пытаются понять, как достичь баланса интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T18:19:00+03:00
2025-04-27T18:19:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия и США не ведут переговоры "через микрофон", стороны встречаются и пытаются понять, как достичь баланса интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS. "Нет. Я прокомментировал только то, что было сказано публично. Также еще раз хочу подчеркнуть, что нормальные переговорщики не ведут переговоры "через микрофон". Они встречаются и обсуждают, слушают друг друга, пытаются понять, как достичь баланса интересов. Именно так проходят наши контакты с американскими представителями", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли еще какие-нибудь предложения американцев по Украине, которые ему нравятся. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом состоялась в Кремле в пятницу. Она длилась около трех часов. С российской стороны участие принимали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ушаков заявил, что встреча носила конструктивный и полезный характер, позволила дополнительно сблизить позиции РФ и США не только по Украине, но и по другим международным вопросам. По словам Ушакова, речь шла в том числе о возможности возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной.
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россия, сша, украина, юрий ушаков, сергей лавров, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия и США слушают друг друга, заявил Лавров
Лавров: Россия и США на переговорах пытаются достичь баланса интересов