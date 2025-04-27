https://ria.ru/20250427/lavrov-2013714019.html

Предложений по отмене антироссийских санкций не было, заявил Лавров

Предложений по отмене антироссийских санкций не было, заявил Лавров - РИА Новости, 27.04.2025

Предложений по отмене антироссийских санкций не было, заявил Лавров

Предложений по отмене антироссийских санкций, введенных ранее США, не было, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T18:03:00+03:00

2025-04-27T18:03:00+03:00

2025-04-27T18:04:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

сергей лавров

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6e970c2fc0c46f8b8455bb923540fbb8.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Предложений по отмене антироссийских санкций, введенных ранее США, не было, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью американской телекомпании CBS ведущая спросила у министра, в каких областях Вашингтон предложил отменить санкции против РФ, и уточнила, поступали ли предложения на этот счет. "Нет. Что мы можем предложить в ситуации, когда… США ясно дали нам понять, что они заинтересованы в совместном ведении бизнеса. Мы никогда не отклоняем деловые предложения, если они основаны на равных возможностях и уважении друг к другу и приводят к балансу интересов", - сказал министр. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250424/tramp-2013289730.html

https://ria.ru/20250425/reuters-2013378382.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, вашингтон (штат), сергей лавров, владимир путин, в мире