https://ria.ru/20250427/lavrov-2013714019.html
Предложений по отмене антироссийских санкций не было, заявил Лавров
Предложений по отмене антироссийских санкций не было, заявил Лавров - РИА Новости, 27.04.2025
Предложений по отмене антироссийских санкций не было, заявил Лавров
Предложений по отмене антироссийских санкций, введенных ранее США, не было, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T18:03:00+03:00
2025-04-27T18:03:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Предложений по отмене антироссийских санкций, введенных ранее США, не было, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью американской телекомпании CBS ведущая спросила у министра, в каких областях Вашингтон предложил отменить санкции против РФ, и уточнила, поступали ли предложения на этот счет. "Нет. Что мы можем предложить в ситуации, когда… США ясно дали нам понять, что они заинтересованы в совместном ведении бизнеса. Мы никогда не отклоняем деловые предложения, если они основаны на равных возможностях и уважении друг к другу и приводят к балансу интересов", - сказал министр. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250424/tramp-2013289730.html
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россия, сша, вашингтон (штат), сергей лавров, владимир путин, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Владимир Путин, В мире
Предложений по отмене антироссийских санкций не было, заявил Лавров
Лавров: предложений по отмене санкций США против России не было