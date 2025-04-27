https://ria.ru/20250427/lavrov-2013713395.html

Россия наносит удары только по военным целям, напомнил Лавров

Россия наносит удары только по военным целям, напомнил Лавров - РИА Новости, 27.04.2025

Россия наносит удары только по военным целям, напомнил Лавров

Россия в рамках СВО наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T17:59:00+03:00

2025-04-27T17:59:00+03:00

2025-04-27T18:22:00+03:00

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сергей лавров

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия в рамках СВО наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS."Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Президент России Владимир Путин говорил об этом уже много раз, и сейчас ситуация ничем не отличается. В отличие от режима Владимира Зеленского, мы никогда целенаправленно не бьём по гражданским объектам", - сказал он, отвечая на вопрос о якобы ударах со стороны российских военных по Киеву в ночь на 24 апреля.Министр уточнил, что если это была цель, которая использовалась украинскими военными, то министерство обороны РФ и командиры на местах имеют право атаковать такие объекты."Могу вас заверить, что целью нападения не было что-то абсолютно гражданское, как в случае ударов НАТО по Белграду в 1999 году. Тогда это была преднамеренная атака на гражданскую цель", - подчеркнул министр.Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины. Об ударах по Киеву в сводке российского оборонного ведомства не указано. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о якобы ударе ВС РФ по Киеву, подчеркнул, что российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим.

https://ria.ru/20250427/mo-2013674348.html

https://ria.ru/20250426/ukraina-2013633143.html

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в мире, россия, сергей лавров