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Россия продолжит бить по объектам, использующимся военными, заявил Лавров - РИА Новости, 27.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:55 27.04.2025 (обновлено: 18:08 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/lavrov-2013712961.html
Россия продолжит бить по объектам, использующимся военными, заявил Лавров
Россия продолжит бить по объектам, использующимся военными, заявил Лавров - РИА Новости, 27.04.2025
Россия продолжит бить по объектам, использующимся военными, заявил Лавров
Россия будет продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, иностранными наемниками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T17:55:00+03:00
2025-04-27T18:08:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
владимир путин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
дональд трамп
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия будет продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, иностранными наемниками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS."Мы будем продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, наемниками из иностранных государств и инструкторами, которых европейцы официально направили для помощи в нанесении ударов по российским гражданским объектам", - сказал он."Если вы посмотрите, например, на ситуацию в Курской области, то за последние шесть месяцев среди целей, по которым украинцы открыли огонь, не было ни одной военной", - указал министр.Кроме того, добавил Лавров, было предложение президента США Дональда Трампа, поддержанное российским лидером Владимиром Путиным, о введении 30-дневного моратория на атаки на энергетическую инфраструктуру."Мы никогда не нарушали это обязательство, данное президентом Владимиром Путиным, а украинцы нарушали несколько сотен раз то, что Владимир Зеленский вроде бы поддержал. Я отправил лично госсекретарю США Марко Рубио и в ООН перечень этих атак. Этот список действительно показателен и говорит сам за себя", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250426/porazhenie-2013563694.html
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россия, в мире, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, дональд трамп, сша
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, США
Россия продолжит бить по объектам, использующимся военными, заявил Лавров

Лавров: Россия продолжит бить по объектам, использующимся ВСУ и наемниками

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия будет продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, иностранными наемниками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.
"Мы будем продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, наемниками из иностранных государств и инструкторами, которых европейцы официально направили для помощи в нанесении ударов по российским гражданским объектам", - сказал он.
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"Если вы посмотрите, например, на ситуацию в Курской области, то за последние шесть месяцев среди целей, по которым украинцы открыли огонь, не было ни одной военной", - указал министр.
Кроме того, добавил Лавров, было предложение президента США Дональда Трампа, поддержанное российским лидером Владимиром Путиным, о введении 30-дневного моратория на атаки на энергетическую инфраструктуру.
"Мы никогда не нарушали это обязательство, данное президентом Владимиром Путиным, а украинцы нарушали несколько сотен раз то, что Владимир Зеленский вроде бы поддержал. Я отправил лично госсекретарю США Марко Рубио и в ООН перечень этих атак. Этот список действительно показателен и говорит сам за себя", - подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреСергей ЛавровВладимир ПутинВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДональд ТрампСША
 
 
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