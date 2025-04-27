https://ria.ru/20250427/lavrov-2013712961.html
Россия продолжит бить по объектам, использующимся военными, заявил Лавров
Россия продолжит бить по объектам, использующимся военными, заявил Лавров - РИА Новости, 27.04.2025
Россия продолжит бить по объектам, использующимся военными, заявил Лавров
Россия будет продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, иностранными наемниками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T17:55:00+03:00
2025-04-27T17:55:00+03:00
2025-04-27T18:08:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
владимир путин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591578052_0:122:2977:1797_1920x0_80_0_0_4fbfa5d0de42bdb383b31ffc82960614.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия будет продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, иностранными наемниками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS."Мы будем продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, наемниками из иностранных государств и инструкторами, которых европейцы официально направили для помощи в нанесении ударов по российским гражданским объектам", - сказал он."Если вы посмотрите, например, на ситуацию в Курской области, то за последние шесть месяцев среди целей, по которым украинцы открыли огонь, не было ни одной военной", - указал министр.Кроме того, добавил Лавров, было предложение президента США Дональда Трампа, поддержанное российским лидером Владимиром Путиным, о введении 30-дневного моратория на атаки на энергетическую инфраструктуру."Мы никогда не нарушали это обязательство, данное президентом Владимиром Путиным, а украинцы нарушали несколько сотен раз то, что Владимир Зеленский вроде бы поддержал. Я отправил лично госсекретарю США Марко Рубио и в ООН перечень этих атак. Этот список действительно показателен и говорит сам за себя", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250426/porazhenie-2013563694.html
https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013526215.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591578052_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_09814e81ec17f83b4efdf0d4d822025b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, дональд трамп, сша
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, США
Россия продолжит бить по объектам, использующимся военными, заявил Лавров
Лавров: Россия продолжит бить по объектам, использующимся ВСУ и наемниками