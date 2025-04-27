https://ria.ru/20250427/lavrov-2013712961.html

Россия продолжит бить по объектам, использующимся военными, заявил Лавров

Россия продолжит бить по объектам, использующимся военными, заявил Лавров - РИА Новости, 27.04.2025

Россия продолжит бить по объектам, использующимся военными, заявил Лавров

Россия будет продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, иностранными наемниками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T17:55:00+03:00

2025-04-27T17:55:00+03:00

2025-04-27T18:08:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия будет продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, иностранными наемниками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS."Мы будем продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, наемниками из иностранных государств и инструкторами, которых европейцы официально направили для помощи в нанесении ударов по российским гражданским объектам", - сказал он."Если вы посмотрите, например, на ситуацию в Курской области, то за последние шесть месяцев среди целей, по которым украинцы открыли огонь, не было ни одной военной", - указал министр.Кроме того, добавил Лавров, было предложение президента США Дональда Трампа, поддержанное российским лидером Владимиром Путиным, о введении 30-дневного моратория на атаки на энергетическую инфраструктуру."Мы никогда не нарушали это обязательство, данное президентом Владимиром Путиным, а украинцы нарушали несколько сотен раз то, что Владимир Зеленский вроде бы поддержал. Я отправил лично госсекретарю США Марко Рубио и в ООН перечень этих атак. Этот список действительно показателен и говорит сам за себя", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250426/porazhenie-2013563694.html

https://ria.ru/20250425/zelenskij-2013526215.html

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россия, в мире, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, дональд трамп, сша