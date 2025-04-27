https://ria.ru/20250427/korabli-2013658389.html
В СССР построили более 170 кораблей в период ВОВ
В СССР построили более 170 кораблей в период ВОВ - РИА Новости, 27.04.2025
В СССР построили более 170 кораблей в период ВОВ
Более 170 кораблей и 50 подводных лодок было построено на советских верфях в период Великой Отечественной войны, рассказали РИА Новости в Объединенной... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T09:04:00+03:00
2025-04-27T09:04:00+03:00
2025-04-27T09:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
объединенная судостроительная корпорация
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 170 кораблей и 50 подводных лодок было построено на советских верфях в период Великой Отечественной войны, рассказали РИА Новости в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). "За этот период было построено более 170 надводных кораблей и 54 подводные лодки, свыше 3000 судов и кораблей было отремонтировано", – рассказали в компании. В ОСК отметили, что многие гражданские суда, такие как рыбопромысловые, в военный период были переоборудованы под военные нужды. В текущем году отмечается 80 лет Победы. Во многих городах 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк" в память о советском народе, который ковал победу не только для страны, но и для всего мира.
https://ria.ru/20250424/minoborony-2013069358.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, объединенная судостроительная корпорация
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Объединенная судостроительная корпорация
В СССР построили более 170 кораблей в период ВОВ
ОСК: в СССР в период ВОВ построили более 170 кораблей