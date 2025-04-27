Рейтинг@Mail.ru
Пакистан назвал условие военных действий против Индии - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 27.04.2025 (обновлено: 03:39 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html
Пакистан назвал условие военных действий против Индии
Пакистан назвал условие военных действий против Индии - РИА Новости, 27.04.2025
Пакистан назвал условие военных действий против Индии
Исламабад не прибегнет к военным действиям против Индии, если с ее стороны не будет эскалации ситуации, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T03:22:00+03:00
2025-04-27T03:39:00+03:00
в мире
индия
пакистан
джамму
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152717/03/1527170370_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_fd64a4148989371ebe02db4550f17855.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Исламабад не прибегнет к военным действиям против Индии, если с ее стороны не будет эскалации ситуации, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости."У нас нет никаких намерений инициировать какие-либо действия, однако если будет какое-либо действие (со стороны Индии. — Прим. ред.), то будет и реакция, и реакция будет соответствовать действию. Поэтому я думаю, что это проясняет ситуацию: мы не хотим обострять обстановку или что-то инициировать. Если Индия попытается вторгнуться в Пакистан или атаковать Пакистан, она встретит более чем пропорциональный ответ", — сказал он.Во вторник в районе города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек.Инцидент спровоцировал новый кризис между Индией и Пакистаном. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Нарендры Моди решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари.Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов на то, чтобы покинуть Индию.* признана террористической организацией и запрещена в России
https://ria.ru/20250426/pakistan-2013564623.html
https://ria.ru/20250425/posolstvo-2013393012.html
индия
пакистан
джамму
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152717/03/1527170370_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_3208cf580ddc0aab4138fc17a3016fd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, пакистан, джамму
В мире, Индия, Пакистан, Джамму
Пакистан назвал условие военных действий против Индии

Министр Асиф: Пакистан не планирует начинать войну с Индией без эскалации

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил Пакистана
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Исламабад не прибегнет к военным действиям против Индии, если с ее стороны не будет эскалации ситуации, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости.
"У нас нет никаких намерений инициировать какие-либо действия, однако если будет какое-либо действие (со стороны Индии. — Прим. ред.), то будет и реакция, и реакция будет соответствовать действию. Поэтому я думаю, что это проясняет ситуацию: мы не хотим обострять обстановку или что-то инициировать. Если Индия попытается вторгнуться в Пакистан или атаковать Пакистан, она встретит более чем пропорциональный ответ", — сказал он.
Пакистан - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Пакистан не способен начать войну с Индией, считает эксперт
Вчера, 12:32
Во вторник в районе города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек.
Инцидент спровоцировал новый кризис между Индией и Пакистаном. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
В ответ на атаку комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Нарендры Моди решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари.
Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов на то, чтобы покинуть Индию.
* признана террористической организацией и запрещена в России
Полицейские и протестующие у территории Высшей комиссии Индии в Исламабаде. 24 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Пакистана
25 апреля, 13:29
 
В миреИндияПакистанДжамму
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала