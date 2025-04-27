https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html

Пакистан назвал условие военных действий против Индии

Пакистан назвал условие военных действий против Индии - РИА Новости, 27.04.2025

Пакистан назвал условие военных действий против Индии

Исламабад не прибегнет к военным действиям против Индии, если с ее стороны не будет эскалации ситуации, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T03:22:00+03:00

2025-04-27T03:22:00+03:00

2025-04-27T03:39:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Исламабад не прибегнет к военным действиям против Индии, если с ее стороны не будет эскалации ситуации, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости."У нас нет никаких намерений инициировать какие-либо действия, однако если будет какое-либо действие (со стороны Индии. — Прим. ред.), то будет и реакция, и реакция будет соответствовать действию. Поэтому я думаю, что это проясняет ситуацию: мы не хотим обострять обстановку или что-то инициировать. Если Индия попытается вторгнуться в Пакистан или атаковать Пакистан, она встретит более чем пропорциональный ответ", — сказал он.Во вторник в районе города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек.Инцидент спровоцировал новый кризис между Индией и Пакистаном. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Нарендры Моди решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари.Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов на то, чтобы покинуть Индию.* признана террористической организацией и запрещена в России

https://ria.ru/20250426/pakistan-2013564623.html

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