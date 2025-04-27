https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html
Пакистан назвал условие военных действий против Индии
Пакистан назвал условие военных действий против Индии - РИА Новости, 27.04.2025
Пакистан назвал условие военных действий против Индии
Исламабад не прибегнет к военным действиям против Индии, если с ее стороны не будет эскалации ситуации, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T03:22:00+03:00
2025-04-27T03:22:00+03:00
2025-04-27T03:39:00+03:00
в мире
индия
пакистан
джамму
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152717/03/1527170370_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_fd64a4148989371ebe02db4550f17855.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Исламабад не прибегнет к военным действиям против Индии, если с ее стороны не будет эскалации ситуации, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости."У нас нет никаких намерений инициировать какие-либо действия, однако если будет какое-либо действие (со стороны Индии. — Прим. ред.), то будет и реакция, и реакция будет соответствовать действию. Поэтому я думаю, что это проясняет ситуацию: мы не хотим обострять обстановку или что-то инициировать. Если Индия попытается вторгнуться в Пакистан или атаковать Пакистан, она встретит более чем пропорциональный ответ", — сказал он.Во вторник в районе города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек.Инцидент спровоцировал новый кризис между Индией и Пакистаном. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Нарендры Моди решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари.Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов на то, чтобы покинуть Индию.* признана террористической организацией и запрещена в России
https://ria.ru/20250426/pakistan-2013564623.html
https://ria.ru/20250425/posolstvo-2013393012.html
индия
пакистан
джамму
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152717/03/1527170370_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_3208cf580ddc0aab4138fc17a3016fd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, пакистан, джамму
В мире, Индия, Пакистан, Джамму
Пакистан назвал условие военных действий против Индии
Министр Асиф: Пакистан не планирует начинать войну с Индией без эскалации
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Исламабад не прибегнет к военным действиям против Индии, если с ее стороны не будет эскалации ситуации, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости.
"У нас нет никаких намерений инициировать какие-либо действия, однако если будет какое-либо действие (со стороны Индии. — Прим. ред.), то будет и реакция, и реакция будет соответствовать действию. Поэтому я думаю, что это проясняет ситуацию: мы не хотим обострять обстановку или что-то инициировать. Если Индия попытается вторгнуться в Пакистан или атаковать Пакистан, она встретит более чем пропорциональный ответ", — сказал он.
Во вторник в районе города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек.
Инцидент спровоцировал новый кризис между Индией и Пакистаном. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
В ответ на атаку комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Нарендры Моди решил сократить численность штата посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход Вагах — Аттари.
Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов на то, чтобы покинуть Индию.
* признана террористической организацией и запрещена в России