https://ria.ru/20250427/istoriya-2013409052.html

Появился из ниоткуда: какую тайну хранил "Дитя Европы" Каспер Хаузер

Появился из ниоткуда: какую тайну хранил "Дитя Европы" Каспер Хаузер - РИА Новости, 27.04.2025

Появился из ниоткуда: какую тайну хранил "Дитя Европы" Каспер Хаузер

Этого загадочного человека, возникшего будто бы из ниоткуда, прозвали "Дитя Европы" — его тайну пытались разгадать во всем Старом Свете. Во Франции, Англии,... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T08:55:00+03:00

2025-04-27T08:55:00+03:00

2025-04-27T08:55:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Этого загадочного человека, возникшего будто бы из ниоткуда, прозвали "Дитя Европы" — его тайну пытались разгадать во всем Старом Свете. Во Франции, Англии, Польше, Германии обсуждали историю внезапно оказавшегося на улице города юноши, а затем его таинственную гибель. Несмотря на все предпринятые в то время усилия и огромную награду, назначенную баварским королем, ни подлинное имя, ни происхождение парня, ни причину его убийства, ни личность убийцы официально установить не удалось.Загадочный юноша с двумя письмамиДвадцать шестого мая 1828-го на рыночной площади Нюрнберга был замечен странный подросток 16—17 лет, шатающийся, словно пьяный, и говоривший с большим трудом.При нем было два письма: одно было адресовано капитану фон Вессенигу, командиру 4-го эскадрона 6-го кавалерийского полка в Нюрнберге. В нем безымянный автор сообщил, что 7 октября 1812-го он взял мальчика под опеку, научив его читать, писать и исповедовать христианскую религию, но никогда не позволял ему "выходить за пределы <...> (его. — Прим. ред.) дома". В письме говорилось, что ребенок хотел бы стать кавалеристом, "как его отец". Автор предлагал фон Вессенигу либо взять его к себе, либо повесить его.Второе письмо якобы было написано матерью паренька его бывшему воспитателю. В нем говорилось, что мальчика звали Каспар и он родился 30 апреля 1812-го, его покойный отец был кавалеристом 6-го полка.Впрочем, позже исследователи пришли к выводу, что оба письма были написаны одним человеком.В полицейском участке, когда юноше дали перо и бумагу, он написал четким почерком: "Каспар Хаузер". Под таким именем его и запомнят. А история, рассказанная Каспаром, сделала попытки понять его происхождение еще более туманными.Жизнь в каморкеПо словам Хаузера, до своего появления на площади Нюрнберга он жил в маленькой темной каморке без окон с чрезвычайно низким потолком, таким, что нельзя распрямиться в полный рост, в полу была дырка, чтобы ходить в туалет.Каждое утро ему приносили ржаной хлеб и воду. Иногда вода была горька на вкус, и после ее употребления он засыпал крепче обычного.В таких случаях, проснувшись, Хаузер обнаруживал, что кто-то поменял ему солому и подстриг волосы и ногти. Единственное, чем он мог заниматься, — играть с тремя деревянными игрушками: двумя лошадками и собачкой.Иногда к нему приходил человек в маске. Как-то раз он принес книги и тетради и начал учить мальчика. Вскоре он уже немного умел читать и писать.В один из дней этот человек отвел юношу в Нюрнберг, сунув в руки письмо, и скрылся. Каспар, ошарашенный происходящим и новым, незнакомым ему миром, зашагал в указанном направлении.Попытался обнять зеркалоПо словам современников, Хаузер определенно не общался до этого с другими людьми и вообще не взаимодействовал с окружающим миром.Когда ему показали зеркало, он попытался обнять свое отражение.Его восхищали растения и животные, которых он называл лошадками, всех без исключения, подносил руку к свече и обжигался, не понимая природы огня. А всех людей без различия пола и возраста найденыш именовал "мальчик".Хаузер учился быстро, очень неплохо рисовал — в основном растения, постоянно расширял словарный запас. В июле 1828 года он попал на попечение к университетскому профессору Георгу Фридриху Даумеру.Наблюдая за Хаузером, профессор записывал все, что с ним происходило. У юноши появилось чувство юмора, он научился писать письма и очерки.Казалась, жизнь наладилась. Но Хаузер явно кому-то мешал.Четвертого октября 1833-го, когда Каспар гулял в парке, неизвестный отвел его в сторону, пообещав раскрыть тайну его рождения, и ударил ножом в грудь. Хаузер скончался через несколько дней. Полиция искала убийцу, но тщетно.Кем же был Каспер ХаузерИсторию странного юноши еще долго обсуждали в Европе. Одна из самых распространенных версий: Хаузер был чьим-то бастардом или неугодным наследником.Ряд исследователей считал Каспара наследным принцем баденского престола, похищенным из колыбели и официально "умершим", чей трон мог занять узурпатор. По времени события совпадали.Однако в 2024 году ученые провели генетический анализ останков Каспара Хаузера и пришли к выводу, что тип ДНК не соответствует типу членов королевского Баденского дома. И происхождение юноши по-прежнему остается загадкой.Сейчас на месте, где был нанесен смертельный удар Хаузеру, находится памятный камень со словами: "Здесь один неизвестный был убит другим неизвестным".

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