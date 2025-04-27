https://ria.ru/20250427/irlandiya-2013718804.html

"С портретами Путина и Трампа": в Ирландии прошел многотысячный митинг

"С портретами Путина и Трампа": в Ирландии прошел многотысячный митинг - РИА Новости, 27.04.2025

"С портретами Путина и Трампа": в Ирландии прошел многотысячный митинг

В столице Ирландии Дублине прошел многотысячный митинг, на котором некоторые демонстранты держали плакаты президента России Владимира Путина, американского... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T18:40:00+03:00

2025-04-27T18:40:00+03:00

2025-04-27T18:40:00+03:00

в мире

ирландия

владимир путин

дональд трамп

конор макгрегор

россия

дублин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013718297_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_609efc7df075a9e0b9ab3d8d5b95df07.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В столице Ирландии Дублине прошел многотысячный митинг, на котором некоторые демонстранты держали плакаты президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, сообщает газета "Irish Independent"."На одном из баннеров были изображены фотографии Макгрегора, президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина", — говорится в публикации.Как отмечает издание, акция протеста, в которой приняли участие несколько тысяч людей, прошла накануне. Демонстранты выступали против политики правительства в сфере миграции.В ходе протестов несколько человек были арестованы, сообщила местная полиция.

https://ria.ru/20250427/parizh-2013711304.html

ирландия

россия

дублин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирландия, владимир путин, дональд трамп, конор макгрегор, россия, дублин