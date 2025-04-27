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"С портретами Путина и Трампа": в Ирландии прошел многотысячный митинг
"С портретами Путина и Трампа": в Ирландии прошел многотысячный митинг - РИА Новости, 27.04.2025
"С портретами Путина и Трампа": в Ирландии прошел многотысячный митинг
В столице Ирландии Дублине прошел многотысячный митинг, на котором некоторые демонстранты держали плакаты президента России Владимира Путина, американского... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T18:40:00+03:00
2025-04-27T18:40:00+03:00
2025-04-27T18:40:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В столице Ирландии Дублине прошел многотысячный митинг, на котором некоторые демонстранты держали плакаты президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, сообщает газета "Irish Independent"."На одном из баннеров были изображены фотографии Макгрегора, президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина", — говорится в публикации.Как отмечает издание, акция протеста, в которой приняли участие несколько тысяч людей, прошла накануне. Демонстранты выступали против политики правительства в сфере миграции.В ходе протестов несколько человек были арестованы, сообщила местная полиция.
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в мире, ирландия, владимир путин, дональд трамп, конор макгрегор, россия, дублин
В мире, Ирландия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Конор Макгрегор, Россия, Дублин
"С портретами Путина и Трампа": в Ирландии прошел многотысячный митинг
Демонстранты на митинге в Дублине принесли портреты Путина и Трампа