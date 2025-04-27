https://ria.ru/20250427/gosduma-2013693596.html

В Госдуме назвали день освобождения Курской области значимой датой

В Госдуме назвали день освобождения Курской области значимой датой - РИА Новости, 27.04.2025

В Госдуме назвали день освобождения Курской области значимой датой

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат Екатерина Харченко рассказала РИА Новости, что день освобождения Курской... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T15:38:00+03:00

2025-04-27T15:38:00+03:00

2025-04-27T15:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 27 апр - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат Екатерина Харченко рассказала РИА Новости, что день освобождения Курской области от украинских формирований должен стать значимой датой в истории России. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "Безусловно, 26 апреля должно стать значимой датой в истории всей Российской Федерации. Конечно, было бы отлично сделать в этот день памятную дату в честь освобождения приграничных районов Соловьиного края от врага. Этот день мы не забудем никогда", - рассказала Харченко агентству. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов.

https://ria.ru/20250427/doklad-2013668606.html

https://ria.ru/20250426/vsu-2013625919.html

россия

курская область

суджа

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россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф