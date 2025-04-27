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В Госдуме назвали день освобождения Курской области значимой датой
В Госдуме назвали день освобождения Курской области значимой датой - РИА Новости, 27.04.2025
В Госдуме назвали день освобождения Курской области значимой датой
Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат Екатерина Харченко рассказала РИА Новости, что день освобождения Курской... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T15:38:00+03:00
2025-04-27T15:38:00+03:00
2025-04-27T15:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 27 апр - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат Екатерина Харченко рассказала РИА Новости, что день освобождения Курской области от украинских формирований должен стать значимой датой в истории России. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "Безусловно, 26 апреля должно стать значимой датой в истории всей Российской Федерации. Конечно, было бы отлично сделать в этот день памятную дату в честь освобождения приграничных районов Соловьиного края от врага. Этот день мы не забудем никогда", - рассказала Харченко агентству. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов.
https://ria.ru/20250427/doklad-2013668606.html
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россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
В Госдуме назвали день освобождения Курской области значимой датой
Депутат Харченко: 26 апреля должно стать значимой датой в истории России