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При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 27.04.2025

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

Мирный житель погиб в Горловке в ДНР в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.04.2025

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специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в Горловке в ДНР в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько. "В результате артобстрела со стороны украинских нацистов на рынке в жилом массиве "Комсомолец" погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Ранее Приходько сообщал о пяти раненых в Горловке в результате обстрелов со стороны ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия