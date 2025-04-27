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При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 27.04.2025
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель погиб в Горловке в ДНР в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T12:27:00+03:00
2025-04-27T12:27:00+03:00
2025-04-27T12:27:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в Горловке в ДНР в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько. "В результате артобстрела со стороны украинских нацистов на рынке в жилом массиве "Комсомолец" погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Ранее Приходько сообщал о пяти раненых в Горловке в результате обстрелов со стороны ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
Мэр Горловки Приходько: при обстрелах ВСУ в городе погиб мирный житель