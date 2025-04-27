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Пушков выступил с жутким предупреждением из-за ситуации в Германии - РИА Новости, 27.04.2025
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05:22 27.04.2025 (обновлено: 13:42 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/germaniya-2013648766.html
Пушков выступил с жутким предупреждением из-за ситуации в Германии
Пушков выступил с жутким предупреждением из-за ситуации в Германии - РИА Новости, 27.04.2025
Пушков выступил с жутким предупреждением из-за ситуации в Германии
Запрещая демонстрацию флагов СССР и России 8 и 9 мая, Германия пытается взять идеологический реванш, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T05:22:00+03:00
2025-04-27T13:42:00+03:00
в мире
германия
россия
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Запрещая демонстрацию флагов СССР и России 8 и 9 мая, Германия пытается взять идеологический реванш, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале."Отдает идеологическим реваншем — пока идеологическим. Однако за реваншем идеологическим, как правило, следуют попытка реванша политического и военного", — написал парламентарий.По его словам, запрет символики страны, победившей германский нацизм, — очевидный шаг к милитаристской и антироссийской ФРГ.В пятницу немецкая газета Berliner Morgenpost сообщила, что полиция Берлина, как и в прошлом году, планирует запретить использование российских и советских флагов на памятных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году там запретили демонстрацию флагов России, СССР, Белоруссии и Чечни, а также знаков Z и V, георгиевских ленточек.Ранее Министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям Москвы и Минска на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал эту инициативу горьким разочарованием, которое ставит под угрозу усилия по примирению двух стран.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".
https://ria.ru/20250425/priznanie-2013311997.html
https://ria.ru/20250426/germaniya-2013541420.html
https://ria.ru/20250416/pushkov-2011492997.html
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в мире, германия, россия, алексей пушков
В мире, Германия, Россия, Алексей Пушков
Пушков выступил с жутким предупреждением из-за ситуации в Германии

Пушков: Германия может попытаться взять политический или военный реванш

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Запрещая демонстрацию флагов СССР и России 8 и 9 мая, Германия пытается взять идеологический реванш, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
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"Отдает идеологическим реваншем — пока идеологическим. Однако за реваншем идеологическим, как правило, следуют попытка реванша политического и военного", — написал парламентарий.
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По его словам, запрет символики страны, победившей германский нацизм, — очевидный шаг к милитаристской и антироссийской ФРГ.
В пятницу немецкая газета Berliner Morgenpost сообщила, что полиция Берлина, как и в прошлом году, планирует запретить использование российских и советских флагов на памятных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году там запретили демонстрацию флагов России, СССР, Белоруссии и Чечни, а также знаков Z и V, георгиевских ленточек.
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".
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