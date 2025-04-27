https://ria.ru/20250427/germaniya-2013648766.html

Пушков выступил с жутким предупреждением из-за ситуации в Германии

Пушков выступил с жутким предупреждением из-за ситуации в Германии - РИА Новости, 27.04.2025

Пушков выступил с жутким предупреждением из-за ситуации в Германии

Запрещая демонстрацию флагов СССР и России 8 и 9 мая, Германия пытается взять идеологический реванш, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T05:22:00+03:00

2025-04-27T05:22:00+03:00

2025-04-27T13:42:00+03:00

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алексей пушков

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Запрещая демонстрацию флагов СССР и России 8 и 9 мая, Германия пытается взять идеологический реванш, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале."Отдает идеологическим реваншем — пока идеологическим. Однако за реваншем идеологическим, как правило, следуют попытка реванша политического и военного", — написал парламентарий.По его словам, запрет символики страны, победившей германский нацизм, — очевидный шаг к милитаристской и антироссийской ФРГ.В пятницу немецкая газета Berliner Morgenpost сообщила, что полиция Берлина, как и в прошлом году, планирует запретить использование российских и советских флагов на памятных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году там запретили демонстрацию флагов России, СССР, Белоруссии и Чечни, а также знаков Z и V, георгиевских ленточек.Ранее Министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям Москвы и Минска на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал эту инициативу горьким разочарованием, которое ставит под угрозу усилия по примирению двух стран.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".

https://ria.ru/20250425/priznanie-2013311997.html

https://ria.ru/20250426/germaniya-2013541420.html

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в мире, германия, россия, алексей пушков