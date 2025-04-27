Пушков выступил с жутким предупреждением из-за ситуации в Германии
Пушков: Германия может попытаться взять политический или военный реванш
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Запрещая демонстрацию флагов СССР и России 8 и 9 мая, Германия пытается взять идеологический реванш, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
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"Отдает идеологическим реваншем — пока идеологическим. Однако за реваншем идеологическим, как правило, следуют попытка реванша политического и военного", — написал парламентарий.
По его словам, запрет символики страны, победившей германский нацизм, — очевидный шаг к милитаристской и антироссийской ФРГ.
В пятницу немецкая газета Berliner Morgenpost сообщила, что полиция Берлина, как и в прошлом году, планирует запретить использование российских и советских флагов на памятных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году там запретили демонстрацию флагов России, СССР, Белоруссии и Чечни, а также знаков Z и V, георгиевских ленточек.
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