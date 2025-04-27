https://ria.ru/20250427/frantsija-2013727520.html

Во Франции планируют сократить треть государственных агентств

Во Франции планируют сократить треть государственных агентств - РИА Новости, 27.04.2025

Во Франции планируют сократить треть государственных агентств

Французские власти планируют сократить путем слияния или упразднения треть государственных агентств и организаций для снижения дефицита бюджета, заявила министр РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T20:23:00+03:00

2025-04-27T20:23:00+03:00

2025-04-27T20:23:00+03:00

франция

амели де моншален

франсуа байру

в мире

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ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Французские власти планируют сократить путем слияния или упразднения треть государственных агентств и организаций для снижения дефицита бюджета, заявила министр по государственным счетам Амели де Моншален. "Мы собираемся к концу года предложить, чтобы в бюджете треть агентств и операторов, исключая университеты, прошли слияние или были упразднены", - сказала она в эфире телеканала CNews. Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру исключил всеобщее повышение налогов и дополнительные займы ради сокращения дефицита бюджета. При этом, по его мнению, обращение к займам ради достижения баланса доходов и расходов, как и увеличение налогов, должно быть исключено. Он сообщил, что кабмин представит основные направления бюджета до 14 июля. В минфине ранее заявили, что сокращения бюджета направлены на сдерживание бюджетного дефицита на уровне 4,6% в будущем году. Бюджет на 2025 год нацелен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году.

https://ria.ru/20250413/frantsija-2011056785.html

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франция, амели де моншален, франсуа байру, в мире