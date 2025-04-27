Опрос показал отношение американцев к экономике США
CBS: более половины американцев считают, что состояние экономики США ухудшается
Флаги США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Больше половины жителей США считают, что состояние американской экономики ухудшается, следует из опроса телеканала CBS и компании YouGov.
Согласно результатам опроса, 53% американцев говорят об ухудшении состояния экономики США. По мнению 28% респондентов, ситуация напротив улучшается, а 19% считают, что она не изменилась.
Из опроса также следует, что только 42% американцев одобряют экономическую политику Трампа. Примечательно, что в начале марта их было 51%. Кроме того, 38% американцев сейчас дают положительную оценку действиям Трампа в борьбе с инфляцией - в марте их было 46%.
По словам 48% респондентов, политика Трампа привела к ухудшению их финансового благополучия, 33% опрошенных говорят об улучшении своего материального положения. Еще 19% утверждают, что на их финансы политика Трампа не повлияла.
Опрос проводился среди 2356 американцев с 23 по 25 апреля. Статистическая погрешность опроса составляет 2,4 процентных пункта.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.