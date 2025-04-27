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Ефимов: еще 400 жителей в Щукине получат новые квартиры по реновации - РИА Новости, 27.04.2025
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14:00 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/efimov-2013682925.html
Ефимов: еще 400 жителей в Щукине получат новые квартиры по реновации
Ефимов: еще 400 жителей в Щукине получат новые квартиры по реновации - РИА Новости, 27.04.2025
Ефимов: еще 400 жителей в Щукине получат новые квартиры по реновации
На северо-западе Москвы в районе Щукино более 400 человек смогут переехать в новые квартиры по программе реновации, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T14:00:00+03:00
2025-04-27T14:00:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. На северо-западе Москвы в районе Щукино более 400 человек смогут переехать в новые квартиры по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В новостройку по программе реновации переедут более 400 жителей старого здания по адресу: Новощукинская улица, дом 4. Москвичи приступили к осмотру квартир в доме 61/2 на Авиационной улице в конце марта. Всего по программе реновации в районе Щукино предстоит расселить 42 дома. Новые квартиры получат восемь тысяч москвичей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Новостройка находится недалеко от станции метро "Щукинская" и одноименной станции МЦД. Кроме того, рядом есть детские сады, школа, медучреждения, а еще парк "Щукинская набережная".В новом доме построены 182 квартиры с отделкой и общей площадью более 10 тысяч "квадратов", отмечается в сообщении пресс-службы градкомплекса. Три квартиры обустроены для маломобильных граждан. В поезде смонтированы лифты. Во дворе дома есть площадки для детей и для занятий спортом, установлены фонари и камеры видеонаблюдения.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители Тимирязевского района переселились в новые дома по программе реновации.
https://ria.ru/20250426/efimov-2013529652.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: еще 400 жителей в Щукине получат новые квартиры по реновации

Ефимов: на северо-западе Москвы еще 400 человек получат новое жилье по реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. На северо-западе Москвы в районе Щукино более 400 человек смогут переехать в новые квартиры по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В новостройку по программе реновации переедут более 400 жителей старого здания по адресу: Новощукинская улица, дом 4. Москвичи приступили к осмотру квартир в доме 61/2 на Авиационной улице в конце марта. Всего по программе реновации в районе Щукино предстоит расселить 42 дома. Новые квартиры получат восемь тысяч москвичей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Новостройка находится недалеко от станции метро "Щукинская" и одноименной станции МЦД. Кроме того, рядом есть детские сады, школа, медучреждения, а еще парк "Щукинская набережная".
В новом доме построены 182 квартиры с отделкой и общей площадью более 10 тысяч "квадратов", отмечается в сообщении пресс-службы градкомплекса. Три квартиры обустроены для маломобильных граждан. В поезде смонтированы лифты. Во дворе дома есть площадки для детей и для занятий спортом, установлены фонари и камеры видеонаблюдения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители Тимирязевского района переселились в новые дома по программе реновации.
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