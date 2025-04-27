https://ria.ru/20250427/bespilotnik-2013707088.html

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель грузовика

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель грузовика - РИА Новости, 27.04.2025

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель грузовика

Украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, легкое ранение получил водитель, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T17:01:00+03:00

2025-04-27T17:01:00+03:00

2025-04-27T17:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, легкое ранение получил водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника ранен мирный житель. Дрон атаковал "ГАЗель", принадлежащую сельхозпредприятию. Ранен водитель. Мужчину с ушибом живота бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что пострадавшему оказана вся необходимая помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно.

https://ria.ru/20250426/popovka-2013576450.html

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, россия