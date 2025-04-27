https://ria.ru/20250427/belorussiya-2013734649.html

В Белоруссии допустили связь лесных пожаров с украинскими поджогами

В Белоруссии допустили связь лесных пожаров с украинскими поджогами - РИА Новости, 27.04.2025

В Белоруссии допустили связь лесных пожаров с украинскими поджогами

Министр лесного хозяйства Белоруссии Александр Кулик сообщил о распространении трансграничных лесных пожаров с территории Украины и не исключил поджог, такое... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T22:01:00+03:00

2025-04-27T22:01:00+03:00

2025-04-27T22:32:00+03:00

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МИНСК, 27 апр — РИА Новости. Министр лесного хозяйства Белоруссии Александр Кулик сообщил о распространении трансграничных лесных пожаров с территории Украины и не исключил поджог, такое заявление он сделал в интервью телеканалу "Беларусь 1"."Проблема сейчас — пожары. Впервые в истории 21 февраля у нас начался пожароопасный период <...> Трансграничные пожары. Пожар, который вечером в субботу (на прошлой неделе. — Прим. ред.) перешел с украинской территории <...> У нас есть даже подозрения, что это специальный поджог какой-то", — сказал глава министерства. По его мнению, возгорание, распространившееся на полтора километра, произошло неслучайно. "Все факты. <...> Это так просто не бывает в лесной экосистеме", — отметил Кулик.Он также подчеркнул, что у белорусских работников лесной отрасли сейчас готовность номер один, а вдоль госграницы усилили пожарные расчеты. В конце февраля в республике зафиксировали первый трансграничный пожар — на территории Полесского лесхоза. Тогда огонь перешел по болотистой местности с территории Украины.На минувшей неделе пресс-служба Минлесхоза Белоруссии сообщила о ликвидации возгорания в Милошевичском лесхозе, огонь также перекинулся из соседней страны. Пострадали десятки гектаров лесного фонда, к ликвидации привлекли 20 единиц техники и 70 человек. В это воскресенье пресс-служба ведомства вновь заявила, что работники лесного хозяйства ликвидируют крупный лесной пожар на границе с Украиной, для этого задействовали работников и технику сразу из пяти лесхозов.

https://ria.ru/20250424/buryatiya-2013081036.html

https://ria.ru/20250418/pozhar-2012142346.html

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в мире, белоруссия, украина, александр куликов