В Белоруссии допустили связь лесных пожаров с украинскими поджогами
Минлесхоз Белоруссии связал лесные пожары с поджогами со стороны Украины
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкШеврон пограничника на границе Белоруссии и Украины
Шеврон пограничника на границе Белоруссии и Украины. Архивное фото
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МИНСК, 27 апр — РИА Новости. Министр лесного хозяйства Белоруссии Александр Кулик сообщил о распространении трансграничных лесных пожаров с территории Украины и не исключил поджог, такое заявление он сделал в интервью телеканалу "Беларусь 1".
"Проблема сейчас — пожары. Впервые в истории 21 февраля у нас начался пожароопасный период <...> Трансграничные пожары. Пожар, который вечером в субботу (на прошлой неделе. — Прим. ред.) перешел с украинской территории <...> У нас есть даже подозрения, что это специальный поджог какой-то", — сказал глава министерства.
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По его мнению, возгорание, распространившееся на полтора километра, произошло неслучайно.
"Все факты. <...> Это так просто не бывает в лесной экосистеме", — отметил Кулик.
Он также подчеркнул, что у белорусских работников лесной отрасли сейчас готовность номер один, а вдоль госграницы усилили пожарные расчеты.
В конце февраля в республике зафиксировали первый трансграничный пожар — на территории Полесского лесхоза. Тогда огонь перешел по болотистой местности с территории Украины.
На минувшей неделе пресс-служба Минлесхоза Белоруссии сообщила о ликвидации возгорания в Милошевичском лесхозе, огонь также перекинулся из соседней страны. Пострадали десятки гектаров лесного фонда, к ликвидации привлекли 20 единиц техники и 70 человек.
В это воскресенье пресс-служба ведомства вновь заявила, что работники лесного хозяйства ликвидируют крупный лесной пожар на границе с Украиной, для этого задействовали работников и технику сразу из пяти лесхозов.
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