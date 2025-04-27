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В Белоруссии допустили связь лесных пожаров с украинскими поджогами - РИА Новости, 27.04.2025
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22:01 27.04.2025 (обновлено: 22:32 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/belorussiya-2013734649.html
В Белоруссии допустили связь лесных пожаров с украинскими поджогами
В Белоруссии допустили связь лесных пожаров с украинскими поджогами - РИА Новости, 27.04.2025
В Белоруссии допустили связь лесных пожаров с украинскими поджогами
Министр лесного хозяйства Белоруссии Александр Кулик сообщил о распространении трансграничных лесных пожаров с территории Украины и не исключил поджог, такое... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T22:01:00+03:00
2025-04-27T22:32:00+03:00
в мире
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александр куликов
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МИНСК, 27 апр — РИА Новости. Министр лесного хозяйства Белоруссии Александр Кулик сообщил о распространении трансграничных лесных пожаров с территории Украины и не исключил поджог, такое заявление он сделал в интервью телеканалу "Беларусь 1"."Проблема сейчас — пожары. Впервые в истории 21 февраля у нас начался пожароопасный период &lt;...&gt; Трансграничные пожары. Пожар, который вечером в субботу (на прошлой неделе. — Прим. ред.) перешел с украинской территории &lt;...&gt; У нас есть даже подозрения, что это специальный поджог какой-то", — сказал глава министерства. По его мнению, возгорание, распространившееся на полтора километра, произошло неслучайно. "Все факты. &lt;...&gt; Это так просто не бывает в лесной экосистеме", — отметил Кулик.Он также подчеркнул, что у белорусских работников лесной отрасли сейчас готовность номер один, а вдоль госграницы усилили пожарные расчеты. В конце февраля в республике зафиксировали первый трансграничный пожар — на территории Полесского лесхоза. Тогда огонь перешел по болотистой местности с территории Украины.На минувшей неделе пресс-служба Минлесхоза Белоруссии сообщила о ликвидации возгорания в Милошевичском лесхозе, огонь также перекинулся из соседней страны. Пострадали десятки гектаров лесного фонда, к ликвидации привлекли 20 единиц техники и 70 человек. В это воскресенье пресс-служба ведомства вновь заявила, что работники лесного хозяйства ликвидируют крупный лесной пожар на границе с Украиной, для этого задействовали работников и технику сразу из пяти лесхозов.
https://ria.ru/20250424/buryatiya-2013081036.html
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в мире, белоруссия, украина, александр куликов
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Куликов
В Белоруссии допустили связь лесных пожаров с украинскими поджогами

Минлесхоз Белоруссии связал лесные пожары с поджогами со стороны Украины

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкШеврон пограничника на границе Белоруссии и Украины
Шеврон пограничника на границе Белоруссии и Украины - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Шеврон пограничника на границе Белоруссии и Украины. Архивное фото
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МИНСК, 27 апр — РИА Новости. Министр лесного хозяйства Белоруссии Александр Кулик сообщил о распространении трансграничных лесных пожаров с территории Украины и не исключил поджог, такое заявление он сделал в интервью телеканалу "Беларусь 1".
"Проблема сейчас — пожары. Впервые в истории 21 февраля у нас начался пожароопасный период <...> Трансграничные пожары. Пожар, который вечером в субботу (на прошлой неделе. — Прим. ред.) перешел с украинской территории <...> У нас есть даже подозрения, что это специальный поджог какой-то", — сказал глава министерства.
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По его мнению, возгорание, распространившееся на полтора километра, произошло неслучайно.
"Все факты. <...> Это так просто не бывает в лесной экосистеме", — отметил Кулик.
Он также подчеркнул, что у белорусских работников лесной отрасли сейчас готовность номер один, а вдоль госграницы усилили пожарные расчеты.
В конце февраля в республике зафиксировали первый трансграничный пожар — на территории Полесского лесхоза. Тогда огонь перешел по болотистой местности с территории Украины.
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На минувшей неделе пресс-служба Минлесхоза Белоруссии сообщила о ликвидации возгорания в Милошевичском лесхозе, огонь также перекинулся из соседней страны. Пострадали десятки гектаров лесного фонда, к ликвидации привлекли 20 единиц техники и 70 человек.
В это воскресенье пресс-служба ведомства вновь заявила, что работники лесного хозяйства ликвидируют крупный лесной пожар на границе с Украиной, для этого задействовали работников и технику сразу из пяти лесхозов.
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