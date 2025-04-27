https://ria.ru/20250427/aktivnost-2013688766.html

Эксперт сообщил о росте активности ботов, собирающих сведения о россиянах

Эксперт сообщил о росте активности ботов, собирающих сведения о россиянах - РИА Новости, 27.04.2025

Эксперт сообщил о росте активности ботов, собирающих сведения о россиянах

Активность ботов для сбора данных о пользователях на сайтах магазинов в сегменте масс-маркета выросла на треть в период апрельских распродаж в России по... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T14:54:00+03:00

2025-04-27T14:54:00+03:00

2025-04-27T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Активность ботов для сбора данных о пользователях на сайтах магазинов в сегменте масс-маркета выросла на треть в период апрельских распродаж в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин. "Активность вредоносных ботов, используемых для парсинга, в масс-маркет магазинах в период апрельских распродаж заметно выросла. В то же время количество бот-запросов на платформах люксовых брендов, где конкуренция за клиентов менее интенсивная, почти не изменилась. Так, в начале-середине апреля у многих игроков были сезонные распродажи. На сайтах магазинов в сегменте масс-маркета было заблокировано на 30% больше ботов-парсеров, чем в прошлом году", - сказал Чемякин. У некоторых игроков рынка частота запросов со стороны ботов-парсеров весной 2025 года достигала 750 тысяч в минуту - при этом их целью было не обрушить сервис, а получить информацию. Что касается сайтов люксовых брендов, активность ботов-парсеров не превышала 90 тысяч запросов в минуту. Как объяснил эксперт, в большинстве случаев такая активность была связана с попытками "промониторить" наличие товаров и цены на сайте-конкурента, чтобы снизить их на популярные позиции на своем ресурсе. "Более того, если внимание ботов направлено на конкретные позиции в каталоге, покупатели могут столкнуться с ситуацией, когда товара в наличии нет, потому что он будет зарезервирован ботами", - добавил Чемякин. Люксовый сегмент, по словам Чемякина, менее интересен для подобного типа атак со стороны ботов - покупатели брендов меньше ориентируются на цены, поэтому их сложнее переманить на свои ресурсы простым снижением стоимости товаров.

https://ria.ru/20250205/deepseek-1997422084.html

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экономика, технологии, россия, общество