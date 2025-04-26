В Стамбуле пи землетрясении пострадали более 400 зданий
Министр Курум: при землетрясении в Стамбуле 23 апреля повреждены 437 зданий
© AP Photo / Khalil HamraЛюди собрались на улице после землетрясения в Стамбуле, Турция. 23 апреля 2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Люди собрались на улице после землетрясения в Стамбуле, Турция. 23 апреля 2025
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СТАМБУЛ, 26 апр - РИА Новости. Почти 500 зданий повреждены после землетрясения 23 апреля в Стамбуле, заявил в субботу министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.
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"Согласно результатам проведенной оценки ущерба, в 39 районах Стамбула проверено 8 367 зданий, из которых 437 получили небольшие повреждения", - сообщил Курум в соцсети X.
Оценка ущерба продолжается, отметил министр.
Больше всего сообщений от граждан о повреждениях поступило из густонаселенных районов на западе города - Бахчелиэвлер и Эсенлер.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться некоторое время, заявили ранее сейсмологи. В частности, в пятницу зафиксированы десятки афтершоков, один из них - магнитудой 4,3.
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