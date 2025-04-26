https://ria.ru/20250426/zemletryasenie-2013609980.html

В Стамбуле пи землетрясении пострадали более 400 зданий

В Стамбуле пи землетрясении пострадали более 400 зданий - РИА Новости, 26.04.2025

В Стамбуле пи землетрясении пострадали более 400 зданий

Почти 500 зданий повреждены после землетрясения 23 апреля в Стамбуле, заявил в субботу министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T18:30:00+03:00

2025-04-26T18:30:00+03:00

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СТАМБУЛ, 26 апр - РИА Новости. Почти 500 зданий повреждены после землетрясения 23 апреля в Стамбуле, заявил в субботу министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум. "Согласно результатам проведенной оценки ущерба, в 39 районах Стамбула проверено 8 367 зданий, из которых 437 получили небольшие повреждения", - сообщил Курум в соцсети X. Оценка ущерба продолжается, отметил министр. Больше всего сообщений от граждан о повреждениях поступило из густонаселенных районов на западе города - Бахчелиэвлер и Эсенлер. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться некоторое время, заявили ранее сейсмологи. В частности, в пятницу зафиксированы десятки афтершоков, один из них - магнитудой 4,3.

https://ria.ru/20250426/zemletrjasenie-2013539748.html

https://ria.ru/20250424/zemletryasenie--2013095207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция, мраморное море