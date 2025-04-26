Зеленский стал "голым королем" после освобождения Курщины, заявил Мирошник
Мирошник: на идее Зеленского на что-то обменять Курскую область поставлен крест
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Освобождение Курской области делает Владимира Зеленского "голым королем" на международных площадках, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.
"Завершение освобождения Курской области делает Зеленского "голым королем" на международных площадках, где он все еще продолжает обещать победу над Россией, но реальное состояние возможностей его режима и сокращающийся список спонсоров скрыть сложно", — написал дипломат.
© ИнфографикаОсвобождение Курской области
© Инфографика
Освобождение Курской области
По его словам, теперь на попытках Зеленского что-то выторговать в обмен на Курскую область поставлен жирный крест, поскольку освобождение этого региона значительно ослабляет и его позиции, и варианты торга, с которыми глава киевского режима носится с площадки на площадку.
Как отметил Мирошник, упорства и поддержки Запада не хватило для сохранения присутствия ВСУ в курском приграничье, а это представляет собой прямое доказательство того, что украинские войска не в состоянии противостоять силе российского оружия.
"Колоссальные людские потери понесенные ВСУ в ходе "курской вылазки" невосстановимы и компенсировать их Киеву нечем, а утилизация огромного числа техники на фоне ослабления военно-технической поддержки Запада тоже оставляет серьезную дыру в возможностях режима Зеленского", — резюмировал посол.
В субботу начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
Как подчеркнул глава государства, это приближает конец неонацистского режима в Киеве и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.