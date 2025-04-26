https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013622168.html

Зеленский стал "голым королем" после освобождения Курщины, заявил Мирошник

Зеленский стал "голым королем" после освобождения Курщины, заявил Мирошник - РИА Новости, 26.04.2025

Зеленский стал "голым королем" после освобождения Курщины, заявил Мирошник

Освобождение Курской области делает Владимира Зеленского "голым королем" на международных площадках, заявил посол по особым поручениям МИД России по... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T20:14:00+03:00

2025-04-26T20:14:00+03:00

2025-04-26T21:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

киев

владимир зеленский

родион мирошник

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Освобождение Курской области делает Владимира Зеленского "голым королем" на международных площадках, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале."Завершение освобождения Курской области делает Зеленского "голым королем" на международных площадках, где он все еще продолжает обещать победу над Россией, но реальное состояние возможностей его режима и сокращающийся список спонсоров скрыть сложно", — написал дипломат.По его словам, теперь на попытках Зеленского что-то выторговать в обмен на Курскую область поставлен жирный крест, поскольку освобождение этого региона значительно ослабляет и его позиции, и варианты торга, с которыми глава киевского режима носится с площадки на площадку.Как отметил Мирошник, упорства и поддержки Запада не хватило для сохранения присутствия ВСУ в курском приграничье, а это представляет собой прямое доказательство того, что украинские войска не в состоянии противостоять силе российского оружия. "Колоссальные людские потери понесенные ВСУ в ходе "курской вылазки" невосстановимы и компенсировать их Киеву нечем, а утилизация огромного числа техники на фоне ослабления военно-технической поддержки Запада тоже оставляет серьезную дыру в возможностях режима Зеленского", — резюмировал посол.В субботу начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец неонацистского режима в Киеве и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.

https://ria.ru/20250426/zaharova-2013588540.html

https://ria.ru/20250426/mid-2013613180.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, киев, владимир зеленский, родион мирошник, валерий герасимов, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области