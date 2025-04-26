Рейтинг@Mail.ru
Зеленский обсудил с премьером Италии достижение мира на Украине - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 26.04.2025 (обновлено: 18:37 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013610884.html
Зеленский обсудил с премьером Италии достижение мира на Украине
Зеленский обсудил с премьером Италии достижение мира на Украине - РИА Новости, 26.04.2025
Зеленский обсудил с премьером Италии достижение мира на Украине
Премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский, прибывший в Рим на церемонию похорон Папы Римского Франциска, обсудили достижение перемирия на Украине,... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T18:36:00+03:00
2025-04-26T18:37:00+03:00
в мире
украина
россия
рим
дональд трамп
владимир путин
джорджа мелони
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993064875_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_7e6bc5b016d7499a60ed16a6156bfbba.jpg
Рим, 26 апр - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский, прибывший в Рим на церемонию похорон Папы Римского Франциска, обсудили достижение перемирия на Украине, выразив поддержку посредническим усилиям американского президента Дональда Трампа, сообщает правительственный Дворец Киджи. "В ходе встречи лидеры вновь заявили о своей поддержке усилий Трампа по достижению справедливого и прочного мира, который может гарантировать Украине будущее безопасности, суверенитета и свободы", - говорится в сообщении Дворца Киджи. Премьер Италии подчеркнула необходимость немедленного и безоговорочного прекращения огня, а также необходимость принятия Россией конкретных обязательств по началу мирного процесса. "Премьер приветствовала полную готовность Украины к немедленному прекращению огня. Теперь от России также ожидается конкретная демонстрация своей готовности к миру", - добавили в совете министров. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа - в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250426/makron-2013601381.html
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013597150.html
украина
россия
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993064875_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_a3f5807eb9e9861ba520220affeda702.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, рим, дональд трамп, владимир путин, джорджа мелони
В мире, Украина, Россия, Рим, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джорджа Мелони
Зеленский обсудил с премьером Италии достижение мира на Украине

Мелони и Зеленский поддержали усилия Трампа по достижению перемирия на Украине

© AP Photo / Gregorio BorgiaВладимир Зеленский и Джорджа Мелони
Владимир Зеленский и Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Владимир Зеленский и Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Рим, 26 апр - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский, прибывший в Рим на церемонию похорон Папы Римского Франциска, обсудили достижение перемирия на Украине, выразив поддержку посредническим усилиям американского президента Дональда Трампа, сообщает правительственный Дворец Киджи.
"В ходе встречи лидеры вновь заявили о своей поддержке усилий Трампа по достижению справедливого и прочного мира, который может гарантировать Украине будущее безопасности, суверенитета и свободы", - говорится в сообщении Дворца Киджи.
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Макрон заявил о готовности Зеленского к прекращению огня
Вчера, 17:15
Премьер Италии подчеркнула необходимость немедленного и безоговорочного прекращения огня, а также необходимость принятия Россией конкретных обязательств по началу мирного процесса.
"Премьер приветствовала полную готовность Украины к немедленному прекращению огня. Теперь от России также ожидается конкретная демонстрация своей готовности к миру", - добавили в совете министров.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа - в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Заявление Зеленского после встречи с Трампом вызвало недоумение на Западе
Вчера, 16:42
 
В миреУкраинаРоссияРимДональд ТрампВладимир ПутинДжорджа Мелони
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала