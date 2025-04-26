https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013605221.html

Стармер и Зеленский провели встречу в Риме

Стармер и Зеленский провели встречу в Риме - РИА Новости, 26.04.2025

Стармер и Зеленский провели встречу в Риме

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели встречу в Риме, обсудив "позитивный прогресс", достигнутый на переговорах по... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T17:48:00+03:00

2025-04-26T17:48:00+03:00

2025-04-26T17:48:00+03:00

в мире

рим

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владимир зеленский

кир стармер

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели встречу в Риме, обсудив "позитивный прогресс", достигнутый на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, и договорились пообщаться снова при первой возможности, сообщает Даунинг-стрит. "Премьер министр встретился с... Зеленским в Риме сегодня днем. Они обсудили позитивный прогресс, достигнутый в последние дни для обеспечения справедливого и прочного мира на Украине... (они - ред.) договорились пообщаться снова при первой же возможности", - говорится в субботнем релизе офиса британского премьера. Кроме того, Стармер и Зеленский договорились продолжить интенсивную работу с международными партнерами и сохранить ее динамику. Ранее сообщалось, что Зеленский и президент США Дональд Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его. Президент Франции Эммануэль Макрон также сообщил, что провел в Риме "очень позитивный" обмен мнениями с Зеленским, утверждая, что тот заявил ему о готовности Украины к безоговорочному прекращению огня. Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Утром на площади Святого Петра состоялась торжественная церемония похорон Франциска. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить Папу Римского в последний путь. Позднее Служба печати Святого престола сообщила, что тело папы Франциска было предано земле.

https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013597150.html

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в мире, рим, украина, великобритания, владимир зеленский, кир стармер