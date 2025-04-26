В Госдуме предложили спонсорам Зеленского подарить ему книгу по этикету
Депутат Хамитов предложил покровителям Зеленского подарить ему книгу по этикету
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предложил "спонсорам" Владимира Зеленского подарить ему книгу по этикету.
Ранее в субботу ряд украинских и западных СМИ сообщали, что Зеленский и президент США Дональд Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Корреспондент РИА Новости передавал, что Зеленский прибыл на похороны понтифика не в деловом костюме, а в камуфляжной одежде черного цвета в нарушение принятых норм этикета.
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"Гости со всего мира съехались в принятых по этикету костюмах, чтобы почтить память ушедшего понтифика, а глава киевского режима и здесь устроил свою клоунаду… Может быть, кто-то из его спонсоров подарит ему какую-нибудь книгу по этикету?" - сказал Хамитов в беседе с РИА Новости.
При этом парламентарий отметил, что помогать "подопечному" Зеленскому, который компрометирует каждого, к кому приближается, небезопасно для репутации его покровителей.
Хамитов отметил, что вместо подобающего поведения и соблюдения хотя бы внешних приличий глава киевского режима снова бегал от одного высокого гостя к другому, "как собачонка, выпрашивающая еду у прохожих".
"Понятно, что Зеленскому глубоко наплевать и на умершего папу Римского, и на чувства тех, кто искренне скорбит по поводу его ухода из жизни, и уж тем более на какие-то там правила приличия. Где он - и где приличия, в конце концов", - добавил депутат Госдумы.
Хамитов подчеркнул, что всё-таки существуют вещи, которые соблюдают даже те, кто не скрывает своего пренебрежения к окружающим - хотя бы для того, чтобы не оказаться в изоляции.
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"Однако киевский деятель и тут отличился - в эти траурные дни от него слышны сплошные заявления о том, кто и как может дать ему денег и обеспечить его безопасность", - заключил депутат.
Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон папы прошла в субботу.