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В Госдуме предложили спонсорам Зеленского подарить ему книгу по этикету - РИА Новости, 26.04.2025
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16:35 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013595904.html
В Госдуме предложили спонсорам Зеленского подарить ему книгу по этикету
В Госдуме предложили спонсорам Зеленского подарить ему книгу по этикету - РИА Новости, 26.04.2025
В Госдуме предложили спонсорам Зеленского подарить ему книгу по этикету
Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предложил "спонсорам" Владимира Зеленского подарить ему книгу по этикету. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:35:00+03:00
2025-04-26T16:35:00+03:00
в мире
ватикан
владимир зеленский
амир хамитов
франциск (хорхе марио бергольо)
госдума рф
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предложил "спонсорам" Владимира Зеленского подарить ему книгу по этикету. Ранее в субботу ряд украинских и западных СМИ сообщали, что Зеленский и президент США Дональд Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Корреспондент РИА Новости передавал, что Зеленский прибыл на похороны понтифика не в деловом костюме, а в камуфляжной одежде черного цвета в нарушение принятых норм этикета. &quot;Гости со всего мира съехались в принятых по этикету костюмах, чтобы почтить память ушедшего понтифика, а глава киевского режима и здесь устроил свою клоунаду… Может быть, кто-то из его спонсоров подарит ему какую-нибудь книгу по этикету?&quot; - сказал Хамитов в беседе с РИА Новости.При этом парламентарий отметил, что помогать "подопечному" Зеленскому, который компрометирует каждого, к кому приближается, небезопасно для репутации его покровителей. Хамитов отметил, что вместо подобающего поведения и соблюдения хотя бы внешних приличий глава киевского режима снова бегал от одного высокого гостя к другому, "как собачонка, выпрашивающая еду у прохожих". "Понятно, что Зеленскому глубоко наплевать и на умершего папу Римского, и на чувства тех, кто искренне скорбит по поводу его ухода из жизни, и уж тем более на какие-то там правила приличия. Где он - и где приличия, в конце концов", - добавил депутат Госдумы. Хамитов подчеркнул, что всё-таки существуют вещи, которые соблюдают даже те, кто не скрывает своего пренебрежения к окружающим - хотя бы для того, чтобы не оказаться в изоляции. "Однако киевский деятель и тут отличился - в эти траурные дни от него слышны сплошные заявления о том, кто и как может дать ему денег и обеспечить его безопасность", - заключил депутат. Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон папы прошла в субботу.
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013560162.html
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013585940.html
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в мире, ватикан, владимир зеленский, амир хамитов, франциск (хорхе марио бергольо), госдума рф
В мире, Ватикан, Владимир Зеленский, Амир Хамитов, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Госдума РФ
В Госдуме предложили спонсорам Зеленского подарить ему книгу по этикету

Депутат Хамитов предложил покровителям Зеленского подарить ему книгу по этикету

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предложил "спонсорам" Владимира Зеленского подарить ему книгу по этикету.
Ранее в субботу ряд украинских и западных СМИ сообщали, что Зеленский и президент США Дональд Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Корреспондент РИА Новости передавал, что Зеленский прибыл на похороны понтифика не в деловом костюме, а в камуфляжной одежде черного цвета в нарушение принятых норм этикета.
Зеленский на церемонии похорон папы Франциска в Ватикане - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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«

"Гости со всего мира съехались в принятых по этикету костюмах, чтобы почтить память ушедшего понтифика, а глава киевского режима и здесь устроил свою клоунаду… Может быть, кто-то из его спонсоров подарит ему какую-нибудь книгу по этикету?" - сказал Хамитов в беседе с РИА Новости.

При этом парламентарий отметил, что помогать "подопечному" Зеленскому, который компрометирует каждого, к кому приближается, небезопасно для репутации его покровителей.
Хамитов отметил, что вместо подобающего поведения и соблюдения хотя бы внешних приличий глава киевского режима снова бегал от одного высокого гостя к другому, "как собачонка, выпрашивающая еду у прохожих".
"Понятно, что Зеленскому глубоко наплевать и на умершего папу Римского, и на чувства тех, кто искренне скорбит по поводу его ухода из жизни, и уж тем более на какие-то там правила приличия. Где он - и где приличия, в конце концов", - добавил депутат Госдумы.
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Хамитов подчеркнул, что всё-таки существуют вещи, которые соблюдают даже те, кто не скрывает своего пренебрежения к окружающим - хотя бы для того, чтобы не оказаться в изоляции.
«
"Однако киевский деятель и тут отличился - в эти траурные дни от него слышны сплошные заявления о том, кто и как может дать ему денег и обеспечить его безопасность", - заключил депутат.
Папа Римский Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался в понедельник в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон папы прошла в субботу.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Зеленский рассказал о встрече с Трампом на похоронах папы римского
Вчера, 15:20
 
В миреВатиканВладимир ЗеленскийАмир ХамитовФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Госдума РФ
 
 
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