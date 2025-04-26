На Украине раскрыли, почему отменилась вторая встреча Зеленского и Трампа
РБК-Украина: вторая встреча Зеленского и Трампа не состоялась
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вторая встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Ватикане, на которую рассчитывала украинская сторона, не состоялась, пишет РБК-Украина.
"По словам собеседника, продолжения встречи не было, потому что президент США все же спланировал так свой график, чтобы уехать сразу по завершении похорон папы Франциска", — говорится в публикации.
"По словам собеседника, продолжения встречи не было, потому что президент США все же спланировал так свой график, чтобы уехать сразу по завершении похорон папы Франциска", — говорится в публикации.
Вместе с тем, издание "Страна.ua" сообщило, что офис Зеленского ожидал эту встречу.
Глава киевского режима и Трамп успели провести только очень короткую встречу на церемонии похорон папы римского Франциска.
Папа римский умер в понедельник утром в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Франциск возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон проходит в субботу.
Глава киевского режима и Трамп успели провести только очень короткую встречу на церемонии похорон папы римского Франциска.
Папа римский умер в понедельник утром в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Франциск возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон проходит в субботу.