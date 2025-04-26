https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013585940.html

На Украине раскрыли, почему отменилась вторая встреча Зеленского и Трампа

На Украине раскрыли, почему отменилась вторая встреча Зеленского и Трампа - РИА Новости, 26.04.2025

На Украине раскрыли, почему отменилась вторая встреча Зеленского и Трампа

Вторая встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Ватикане, на которую рассчитывала украинская сторона, не состоялась, пишет РБК-Украина... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T15:04:00+03:00

2025-04-26T15:04:00+03:00

2025-04-26T18:50:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вторая встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Ватикане, на которую рассчитывала украинская сторона, не состоялась, пишет РБК-Украина. "По словам собеседника, продолжения встречи не было, потому что президент США все же спланировал так свой график, чтобы уехать сразу по завершении похорон папы Франциска", — говорится в публикации. Вместе с тем, издание "Страна.ua" сообщило, что офис Зеленского ожидал эту встречу. Глава киевского режима и Трамп успели провести только очень короткую встречу на церемонии похорон папы римского Франциска.Папа римский умер в понедельник утром в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Франциск возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон проходит в субботу.

https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013570313.html

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в мире, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина