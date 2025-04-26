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На Украине раскрыли, почему отменилась вторая встреча Зеленского и Трампа - РИА Новости, 26.04.2025
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15:04 26.04.2025 (обновлено: 18:50 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013585940.html
На Украине раскрыли, почему отменилась вторая встреча Зеленского и Трампа
На Украине раскрыли, почему отменилась вторая встреча Зеленского и Трампа - РИА Новости, 26.04.2025
На Украине раскрыли, почему отменилась вторая встреча Зеленского и Трампа
Вторая встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Ватикане, на которую рассчитывала украинская сторона, не состоялась, пишет РБК-Украина... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T15:04:00+03:00
2025-04-26T18:50:00+03:00
в мире
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вторая встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Ватикане, на которую рассчитывала украинская сторона, не состоялась, пишет РБК-Украина. "По словам собеседника, продолжения встречи не было, потому что президент США все же спланировал так свой график, чтобы уехать сразу по завершении похорон папы Франциска", — говорится в публикации. Вместе с тем, издание "Страна.ua" сообщило, что офис Зеленского ожидал эту встречу. Глава киевского режима и Трамп успели провести только очень короткую встречу на церемонии похорон папы римского Франциска.Папа римский умер в понедельник утром в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Франциск возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон проходит в субботу.
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013570313.html
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в мире, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина
В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Украина
На Украине раскрыли, почему отменилась вторая встреча Зеленского и Трампа

РБК-Украина: вторая встреча Зеленского и Трампа не состоялась

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вторая встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Ватикане, на которую рассчитывала украинская сторона, не состоялась, пишет РБК-Украина.

"По словам собеседника, продолжения встречи не было, потому что президент США все же спланировал так свой график, чтобы уехать сразу по завершении похорон папы Франциска", — говорится в публикации.
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Вместе с тем, издание "Страна.ua" сообщило, что офис Зеленского ожидал эту встречу.

Глава киевского режима и Трамп успели провести только очень короткую встречу на церемонии похорон папы римского Франциска.

Папа римский умер в понедельник утром в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Франциск возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон проходит в субботу.
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В миреВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАУкраина
 
 
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