https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013570313.html
Поступок Зеленского на похоронах папы римского вызвал ярость на Западе
Поступок Зеленского на похоронах папы римского вызвал ярость на Западе - РИА Новости, 26.04.2025
Поступок Зеленского на похоронах папы римского вызвал ярость на Западе
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал неформальный вид Владимира Зеленского на похоронах папы римского Франциска."У диктатора нет никакого... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:26:00+03:00
2025-04-26T13:26:00+03:00
2025-04-26T16:36:00+03:00
в мире
ватикан
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013562607_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1699cc260414472b61ad3a431901f1b9.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал неформальный вид Владимира Зеленского на похоронах папы римского Франциска."У диктатора нет никакого уважения", — написал он. Боуз добавил, что глава киевского режима отправил огромное число своих соотечественников в могилы. Владимир Зеленский нарушил нормы этикета, прибыв на похороны папы римского Франциска в Ватикане в камуфляжной одежде черного цвета. При этом все остальные надели темные костюмы или фраки. Зеленский же отдал предпочтение армейскому камуфляжу черного цвета, он резко выделяется из толпы.
https://ria.ru/20250426/dubinskiy-2013555493.html
https://ria.ru/20250426/koshkovich-2013549605.html
ватикан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1a/2013562607_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7b0e70492e215a303459b91b12ef8f60.jpg
Зеленский на церемонии похорон папы Франциска в Ватикане
Зеленский на церемонии похорон папы Франциска в Ватикане
2025-04-26T13:26
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ватикан, владимир зеленский
В мире, Ватикан, Владимир Зеленский
Поступок Зеленского на похоронах папы римского вызвал ярость на Западе
Боуз раскритиковал неформальный вид Зеленского на похоронах папы римского