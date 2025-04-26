https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013570313.html

Поступок Зеленского на похоронах папы римского вызвал ярость на Западе

Поступок Зеленского на похоронах папы римского вызвал ярость на Западе - РИА Новости, 26.04.2025

Поступок Зеленского на похоронах папы римского вызвал ярость на Западе

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал неформальный вид Владимира Зеленского на похоронах папы римского Франциска."У диктатора нет никакого... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:26:00+03:00

2025-04-26T13:26:00+03:00

2025-04-26T16:36:00+03:00

в мире

ватикан

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал неформальный вид Владимира Зеленского на похоронах папы римского Франциска."У диктатора нет никакого уважения", — написал он. Боуз добавил, что глава киевского режима отправил огромное число своих соотечественников в могилы. Владимир Зеленский нарушил нормы этикета, прибыв на похороны папы римского Франциска в Ватикане в камуфляжной одежде черного цвета. При этом все остальные надели темные костюмы или фраки. Зеленский же отдал предпочтение армейскому камуфляжу черного цвета, он резко выделяется из толпы.

https://ria.ru/20250426/dubinskiy-2013555493.html

https://ria.ru/20250426/koshkovich-2013549605.html

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Зеленский на церемонии похорон папы Франциска в Ватикане Зеленский на церемонии похорон папы Франциска в Ватикане 2025-04-26T13:26 true PT0M14S

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в мире, ватикан, владимир зеленский