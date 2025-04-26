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Поступок Зеленского на похоронах папы римского вызвал ярость на Западе - РИА Новости, 26.04.2025
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13:26 26.04.2025 (обновлено: 16:36 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013570313.html
Поступок Зеленского на похоронах папы римского вызвал ярость на Западе
Поступок Зеленского на похоронах папы римского вызвал ярость на Западе - РИА Новости, 26.04.2025
Поступок Зеленского на похоронах папы римского вызвал ярость на Западе
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал неформальный вид Владимира Зеленского на похоронах папы римского Франциска."У диктатора нет никакого... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:26:00+03:00
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в мире
ватикан
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал неформальный вид Владимира Зеленского на похоронах папы римского Франциска."У диктатора нет никакого уважения", — написал он. Боуз добавил, что глава киевского режима отправил огромное число своих соотечественников в могилы. Владимир Зеленский нарушил нормы этикета, прибыв на похороны папы римского Франциска в Ватикане в камуфляжной одежде черного цвета. При этом все остальные надели темные костюмы или фраки. Зеленский же отдал предпочтение армейскому камуфляжу черного цвета, он резко выделяется из толпы.
https://ria.ru/20250426/dubinskiy-2013555493.html
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Зеленский на церемонии похорон папы Франциска в Ватикане
Зеленский на церемонии похорон папы Франциска в Ватикане
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в мире, ватикан, владимир зеленский
В мире, Ватикан, Владимир Зеленский
Поступок Зеленского на похоронах папы римского вызвал ярость на Западе

Боуз раскритиковал неформальный вид Зеленского на похоронах папы римского

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал неформальный вид Владимира Зеленского на похоронах папы римского Франциска.

"У диктатора нет никакого уважения", — написал он.
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Боуз добавил, что глава киевского режима отправил огромное число своих соотечественников в могилы.

Владимир Зеленский нарушил нормы этикета, прибыв на похороны папы римского Франциска в Ватикане в камуфляжной одежде черного цвета. При этом все остальные надели темные костюмы или фраки.

Зеленский же отдал предпочтение армейскому камуфляжу черного цвета, он резко выделяется из толпы.
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