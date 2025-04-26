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СМИ: Зеленский и Трамп провели короткую встречу на похоронах Франциска - РИА Новости, 26.04.2025
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12:30 26.04.2025 (обновлено: 12:45 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013564413.html
СМИ: Зеленский и Трамп провели короткую встречу на похоронах Франциска
СМИ: Зеленский и Трамп провели короткую встречу на похоронах Франциска - РИА Новости, 26.04.2025
СМИ: Зеленский и Трамп провели короткую встречу на похоронах Франциска
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска, сообщает украинское издание... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T12:30:00+03:00
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сша
владимир зеленский
украина
ватикан
дональд трамп
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее ряд украинских СМИ, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, сообщил, что Зеленский и Трамп якобы проводят встречу на церемонии похорон папы Франциска. В то же время Трампа можно было увидеть на кадрах с церемонии, он шел отдельно от Зеленского. "Судя по тому, что Трамп появился на церемонии похорон буквально через несколько минут после того, как пресс-секретарь Зеленского сообщил о приходящей с ним встрече президента Украины, их общении было очень коротким", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, сообщил, что Трамп и Зеленский провели встречу перед похоронами и договорились встретиться после завершения церемонии. Газета New York Times сообщила со ссылкой на директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга, что Трамп встретился с Зеленским и провел с ним "очень продуктивную беседу". Газета Repubblica ранее написала, что Трамп в рамках визита в Рим на похороны папы Римского Франциска планирует поговорить с рядом лидеров европейских стран, а также Зеленским.
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013560162.html
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сша, владимир зеленский, украина, ватикан, дональд трамп, франциск (хорхе марио бергольо), в мире
США, Владимир Зеленский, Украина, Ватикан, Дональд Трамп, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире
СМИ: Зеленский и Трамп провели короткую встречу на похоронах Франциска

Белый дом назвал разговор Трампа и Зеленского в Ватикане продуктивным

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее ряд украинских СМИ, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, сообщил, что Зеленский и Трамп якобы проводят встречу на церемонии похорон папы Франциска. В то же время Трампа можно было увидеть на кадрах с церемонии, он шел отдельно от Зеленского.
Зеленский на церемонии похорон папы Франциска в Ватикане - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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"Судя по тому, что Трамп появился на церемонии похорон буквально через несколько минут после того, как пресс-секретарь Зеленского сообщил о приходящей с ним встрече президента Украины, их общении было очень коротким", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, сообщил, что Трамп и Зеленский провели встречу перед похоронами и договорились встретиться после завершения церемонии.
Газета New York Times сообщила со ссылкой на директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга, что Трамп встретился с Зеленским и провел с ним "очень продуктивную беседу".
Газета Repubblica ранее написала, что Трамп в рамках визита в Рим на похороны папы Римского Франциска планирует поговорить с рядом лидеров европейских стран, а также Зеленским.
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СШАВладимир ЗеленскийУкраинаВатиканДональд ТрампФранциск (Хорхе Марио Бергольо)В мире
 
 
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