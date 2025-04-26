https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013564413.html

СМИ: Зеленский и Трамп провели короткую встречу на похоронах Франциска

СМИ: Зеленский и Трамп провели короткую встречу на похоронах Франциска - РИА Новости, 26.04.2025

СМИ: Зеленский и Трамп провели короткую встречу на похоронах Франциска

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска, сообщает украинское издание... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T12:30:00+03:00

2025-04-26T12:30:00+03:00

2025-04-26T12:45:00+03:00

сша

владимир зеленский

украина

ватикан

дональд трамп

франциск (хорхе марио бергольо)

в мире

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее ряд украинских СМИ, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, сообщил, что Зеленский и Трамп якобы проводят встречу на церемонии похорон папы Франциска. В то же время Трампа можно было увидеть на кадрах с церемонии, он шел отдельно от Зеленского. "Судя по тому, что Трамп появился на церемонии похорон буквально через несколько минут после того, как пресс-секретарь Зеленского сообщил о приходящей с ним встрече президента Украины, их общении было очень коротким", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, сообщил, что Трамп и Зеленский провели встречу перед похоронами и договорились встретиться после завершения церемонии. Газета New York Times сообщила со ссылкой на директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга, что Трамп встретился с Зеленским и провел с ним "очень продуктивную беседу". Газета Repubblica ранее написала, что Трамп в рамках визита в Рим на похороны папы Римского Франциска планирует поговорить с рядом лидеров европейских стран, а также Зеленским.

https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013560162.html

https://ria.ru/20250426/dubinskiy-2013555493.html

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сша, владимир зеленский, украина, ватикан, дональд трамп, франциск (хорхе марио бергольо), в мире