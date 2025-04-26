Times опубликовала карикатуру, на которой Зеленский умоляет Трампа о помощи
Times опубликовала карикатуру на Зеленского в стиле фрески Буонарроти
© AP Photo / Wolfgang Rattay Владимир Зеленский
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Британская газета Times опубликовала карикатуру, на которой Владимир Зеленский умоляет президента США Дональда Трампа о помощи, в стиле ватиканской фрески Микеланджело Буонарроти "Сотворение Адама", в преддверии ряда встреч американского лидера в Риме на похоронах папы Римского Франциска.
На карикатуре Трамп изображен вместо Бога, а вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет - вместо ангелов. Зеленский же изображен вместо Адама, он одет в зеленую рубашку с трезубцем и в светлые брюки и с жалостливым лицом протягивает руку американскому лидеру. В ответ Трамп с недовольным лицом закрывает глаза, кричит на него и показывает ему средний палец.
© ФотоКарикатура газеты Times с Зеленским, умоляющим Трампа о помощи
© Фото
Карикатура газеты Times с Зеленским, умоляющим Трампа о помощи. Архивное фото
Подписана карикатура начальными словами английской пословицы "Когда в Риме, поступай, как римляне". Ее эквивалент в русском языке звучит как: "В чужой монастырь со своим уставом не ходят".
Ранее Трамп сообщил, что у него будет "много" встреч в ходе визита в Рим на похороны папы Римского Франциска, при этом он отмечал, что не уверен, что встретится там с Владимиром Зеленским.
Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.