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Times опубликовала карикатуру, на которой Зеленский умоляет Трампа о помощи - РИА Новости, 26.04.2025
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01:33 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/zelenskij-2013533041.html
Times опубликовала карикатуру, на которой Зеленский умоляет Трампа о помощи
Times опубликовала карикатуру, на которой Зеленский умоляет Трампа о помощи - РИА Новости, 26.04.2025
Times опубликовала карикатуру, на которой Зеленский умоляет Трампа о помощи
Британская газета Times опубликовала карикатуру, на которой Владимир Зеленский умоляет президента США Дональда Трампа о помощи, в стиле ватиканской фрески... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T01:33:00+03:00
2025-04-26T01:33:00+03:00
в мире
рим
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир зеленский
франциск (хорхе марио бергольо)
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926659_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85138548a93654722f39bb1c40541e71.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Британская газета Times опубликовала карикатуру, на которой Владимир Зеленский умоляет президента США Дональда Трампа о помощи, в стиле ватиканской фрески Микеланджело Буонарроти "Сотворение Адама", в преддверии ряда встреч американского лидера в Риме на похоронах папы Римского Франциска. На карикатуре Трамп изображен вместо Бога, а вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет - вместо ангелов. Зеленский же изображен вместо Адама, он одет в зеленую рубашку с трезубцем и в светлые брюки и с жалостливым лицом протягивает руку американскому лидеру. В ответ Трамп с недовольным лицом закрывает глаза, кричит на него и показывает ему средний палец. Подписана карикатура начальными словами английской пословицы "Когда в Риме, поступай, как римляне". Ее эквивалент в русском языке звучит как: "В чужой монастырь со своим уставом не ходят". Ранее Трамп сообщил, что у него будет "много" встреч в ходе визита в Рим на похороны папы Римского Франциска, при этом он отмечал, что не уверен, что встретится там с Владимиром Зеленским. Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013530291.html
рим
сша
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в мире, рим, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо), министерство обороны сша
В мире, Рим, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Министерство обороны США
Times опубликовала карикатуру, на которой Зеленский умоляет Трампа о помощи

Times опубликовала карикатуру на Зеленского в стиле фрески Буонарроти

© AP Photo / Wolfgang Rattay Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Британская газета Times опубликовала карикатуру, на которой Владимир Зеленский умоляет президента США Дональда Трампа о помощи, в стиле ватиканской фрески Микеланджело Буонарроти "Сотворение Адама", в преддверии ряда встреч американского лидера в Риме на похоронах папы Римского Франциска.
На карикатуре Трамп изображен вместо Бога, а вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет - вместо ангелов. Зеленский же изображен вместо Адама, он одет в зеленую рубашку с трезубцем и в светлые брюки и с жалостливым лицом протягивает руку американскому лидеру. В ответ Трамп с недовольным лицом закрывает глаза, кричит на него и показывает ему средний палец.
© ФотоКарикатура газеты Times с Зеленским, умоляющим Трампа о помощи
Карикатура газеты Times с Зеленским, умоляющим Трампа о помощи - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© Фото
Карикатура газеты Times с Зеленским, умоляющим Трампа о помощи. Архивное фото
Подписана карикатура начальными словами английской пословицы "Когда в Риме, поступай, как римляне". Ее эквивалент в русском языке звучит как: "В чужой монастырь со своим уставом не ходят".
Ранее Трамп сообщил, что у него будет "много" встреч в ходе визита в Рим на похороны папы Римского Франциска, при этом он отмечал, что не уверен, что встретится там с Владимиром Зеленским.
Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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В миреРимСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Министерство обороны США
 
 
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