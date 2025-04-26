https://ria.ru/20250426/zelenograd-2013569013.html

Денис Мантуров ознакомился с деятельностью промпредприятий в Зеленограде

Денис Мантуров ознакомился с деятельностью промпредприятий в Зеленограде - РИА Новости, 26.04.2025

Денис Мантуров ознакомился с деятельностью промпредприятий в Зеленограде

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ознакомился с деятельностью предприятий в Зеленограде, сообщает телеграм-канал правительства. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:18:00+03:00

2025-04-26T13:18:00+03:00

2025-04-26T13:18:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

зеленоград

денис мантуров

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ознакомился с деятельностью предприятий в Зеленограде, сообщает телеграм-канал правительства. Мантуров посетил НПП "Доза", которое разрабатывает и серийно выпускает системы радиационного контроля, а также завод "Резонит Плюс", специализирующийся на производстве печатных плат. В частности, он осмотрел радиомонтажный цех НПП "Доза", где выполняются пайки плат и кабелей, осуществляется сборка и настройка приборов, а также линию производства и выпуска крупногабаритного оборудования. Продукция компании используется на всех атомных электростанциях и предприятиях "Росатома", атомных ледоколах, в научно-исследовательских центрах и центрах ядерной медицины, а также поставляется на экспорт более чем в 50 стран мира, отмечается в сообщении. В рамках посещения компании "Резонит", расположенной на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва", первый вице-премьер ознакомился с производством печатных плат. "Резонит" является крупнейшим в стране производителем этой продукции, выпуская четверть всех печатных плат в России. Компания инвестирует в разработку и создание оборудования. Так, на производстве "Резонит Плюс" в Алабушево представлено семейство станков для установки SMT-компонентов. Это первая отечественная разработка данного типа оборудования. Кроме того, на предприятии создана автоматическая линия иммерсионного золочения - одного из наиболее сложных технологических операций при производстве печатных плат. Процесс осуществляется полностью на российском оборудовании и ПО с применением отечественной химии. Как сообщил сопровождавший Мантурова министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов, ОЭЗ "Технополис Москва" – флагман развития высокотехнологичной промышленности города, где локализовано свыше 220 предприятий. "Это ведущие отечественные производители в микроэлектронике, фармацевтике, робототехнике, приборостроении и других ключевых отраслях. Они создают передовые технологии, реализуют проекты в области импортозамещения и цифровизации, что укрепляет не только экономику столицы, но и технологический суверенитет страны. ОЭЗ "Технополис Москва" – площадка, где рождается будущее отечественной промышленности", - привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.

https://ria.ru/20250426/liksutov-2013559738.html

https://ria.ru/20250426/liksutov-2013502342.html

зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

зеленоград, денис мантуров, анатолий гарбузов