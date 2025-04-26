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Захарова отметила помощь военных из КНДР в освобождении Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 26.04.2025 (обновлено: 15:20 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/zakharova-2013578396.html
Захарова отметила помощь военных из КНДР в освобождении Курской области
Захарова отметила помощь военных из КНДР в освобождении Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Захарова отметила помощь военных из КНДР в освобождении Курской области
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после сообщений об освобождении Курской области заявила, что Россия никогда не забудет друзей из КНДР. РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T14:06:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
кндр (северная корея)
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после сообщений об освобождении Курской области заявила, что Россия никогда не забудет друзей из КНДР.Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.“Герасимов сообщил, что бойцы КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм. Никогда мы не забудем наших друзей”, - написала она в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250426/vsu-2013574188.html
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россия, кндр (северная корея), полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Россия, КНДР (Северная Корея), Полное освобождение Курской области
Захарова отметила помощь военных из КНДР в освобождении Курской области

Захарова об освобождении Курской области: никогда не забудем друзей из КНДР

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после сообщений об освобождении Курской области заявила, что Россия никогда не забудет друзей из КНДР.
Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
“Герасимов сообщил, что бойцы КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм. Никогда мы не забудем наших друзей”, - написала она в своем Telegram-канале.
Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Герасимов рассказал о тактике уничтожения ВСУ в Курской области
Вчера, 13:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКНДР (Северная Корея)Полное освобождение Курской области
 
 
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