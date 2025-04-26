https://ria.ru/20250426/zakharova-2013578396.html

Захарова отметила помощь военных из КНДР в освобождении Курской области

Захарова отметила помощь военных из КНДР в освобождении Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

Захарова отметила помощь военных из КНДР в освобождении Курской области

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после сообщений об освобождении Курской области заявила, что Россия никогда не забудет друзей из КНДР. РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T14:06:00+03:00

2025-04-26T14:06:00+03:00

2025-04-26T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

кндр (северная корея)

полное освобождение курской области

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после сообщений об освобождении Курской области заявила, что Россия никогда не забудет друзей из КНДР.Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.“Герасимов сообщил, что бойцы КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм. Никогда мы не забудем наших друзей”, - написала она в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250426/vsu-2013574188.html

россия

кндр (северная корея)

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2025

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россия, кндр (северная корея), полное освобождение курской области