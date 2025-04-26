https://ria.ru/20250426/zaharova-2013615990.html

Захарова оценила солидарность КНДР при освобождении Курской области

Захарова оценила солидарность КНДР при освобождении Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

Захарова оценила солидарность КНДР при освобождении Курской области

Солидарность со стороны КНДР в вопросе освобождении Курской области является проявлением высокого, фактически, союзнического уровня отношений России и... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T19:19:00+03:00

2025-04-26T19:19:00+03:00

2025-04-26T19:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

пхеньян

мария захарова

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Солидарность со стороны КНДР в вопросе освобождении Курской области является проявлением высокого, фактически, союзнического уровня отношений России и республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России. "Солидарность, проявленная нашими корейскими друзьями, является проявлением высокого, фактически, союзнического уровня наших отношений. Уверены, что наши связи и в дальнейшем будут крепнуть и развиваться в соответствии с договоренностями лидеров наших стран", - сказала Захарова в комментарии газете "Комсомольская правда". Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.

https://ria.ru/20250131/peskov-1996595736.html

россия

курская область

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, пхеньян, мария захарова, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, оон