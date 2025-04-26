Захарова оценила солидарность КНДР при освобождении Курской области
Захарова: КНДР проявила союзническую солидарность в освобождении Курской области
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Солидарность со стороны КНДР в вопросе освобождении Курской области является проявлением высокого, фактически, союзнического уровня отношений России и республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России.
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"Солидарность, проявленная нашими корейскими друзьями, является проявлением высокого, фактически, союзнического уровня наших отношений. Уверены, что наши связи и в дальнейшем будут крепнуть и развиваться в соответствии с договоренностями лидеров наших стран", - сказала Захарова в комментарии газете "Комсомольская правда".
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.