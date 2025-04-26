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Захарова оценила солидарность КНДР при освобождении Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:19 26.04.2025 (обновлено: 19:31 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/zaharova-2013615990.html
Захарова оценила солидарность КНДР при освобождении Курской области
Захарова оценила солидарность КНДР при освобождении Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
Захарова оценила солидарность КНДР при освобождении Курской области
Солидарность со стороны КНДР в вопросе освобождении Курской области является проявлением высокого, фактически, союзнического уровня отношений России и... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T19:19:00+03:00
2025-04-26T19:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
пхеньян
мария захарова
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Солидарность со стороны КНДР в вопросе освобождении Курской области является проявлением высокого, фактически, союзнического уровня отношений России и республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России. "Солидарность, проявленная нашими корейскими друзьями, является проявлением высокого, фактически, союзнического уровня наших отношений. Уверены, что наши связи и в дальнейшем будут крепнуть и развиваться в соответствии с договоренностями лидеров наших стран", - сказала Захарова в комментарии газете "Комсомольская правда". Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
https://ria.ru/20250131/peskov-1996595736.html
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курская область
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россия, курская область, пхеньян, мария захарова, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Пхеньян, Мария Захарова, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, ООН
Захарова оценила солидарность КНДР при освобождении Курской области

Захарова: КНДР проявила союзническую солидарность в освобождении Курской области

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Солидарность со стороны КНДР в вопросе освобождении Курской области является проявлением высокого, фактически, союзнического уровня отношений России и республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России.
«
"Солидарность, проявленная нашими корейскими друзьями, является проявлением высокого, фактически, союзнического уровня наших отношений. Уверены, что наши связи и в дальнейшем будут крепнуть и развиваться в соответствии с договоренностями лидеров наших стран", - сказала Захарова в комментарии газете "Комсомольская правда".
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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31 января, 12:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьПхеньянМария ЗахароваВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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