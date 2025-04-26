https://ria.ru/20250426/vzryv-2013634788.html

В Бендер-Аббасе объявили выходной для университетов и школ

В Бендер-Аббасе объявили выходной для университетов и школ - РИА Новости, 26.04.2025

В Бендер-Аббасе объявили выходной для университетов и школ

Административные учреждения, университеты и школы не будут работать в портовом городе Бендер-Аббас, где ранее произошел взрыв, заявил директор управления по... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T23:08:00+03:00

2025-04-26T23:08:00+03:00

2025-04-26T23:08:00+03:00

в мире

иран

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Административные учреждения, университеты и школы не будут работать в портовом городе Бендер-Аббас, где ранее произошел взрыв, заявил директор управления по чрезвычайными ситуациям провинции Хормозган Мехрдад Хасанзаде. "Завтрашний день, 27 апреля, объявлен выходным для всех университетов, школ и административных учреждений городского округа Бендер-Аббас", - говорится в сообщении чиновника, опубликованном в Telegram-канале правительства Ирана. В свою очередь, кризисный штаб Ирана уточнил количество пострадавших - их 752. Министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени ранее объявил, что пострадало 750 человек. При этом количество жертв остается прежним - погибли восемь человек. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порте Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку. Взрыв спровоцировал пожар, который к вечеру субботы усилился из-за ветра, о чем заявили власти Ирана. СМИ, в свою очередь, также сообщали о нескольких взрывах на этом фоне.

https://ria.ru/20250426/port-2013624900.html

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе