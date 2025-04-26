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В Бендер-Аббасе объявили выходной для университетов и школ - РИА Новости, 26.04.2025
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23:08 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/vzryv-2013634788.html
В Бендер-Аббасе объявили выходной для университетов и школ
В Бендер-Аббасе объявили выходной для университетов и школ - РИА Новости, 26.04.2025
В Бендер-Аббасе объявили выходной для университетов и школ
Административные учреждения, университеты и школы не будут работать в портовом городе Бендер-Аббас, где ранее произошел взрыв, заявил директор управления по... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T23:08:00+03:00
2025-04-26T23:08:00+03:00
в мире
иран
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Административные учреждения, университеты и школы не будут работать в портовом городе Бендер-Аббас, где ранее произошел взрыв, заявил директор управления по чрезвычайными ситуациям провинции Хормозган Мехрдад Хасанзаде. "Завтрашний день, 27 апреля, объявлен выходным для всех университетов, школ и административных учреждений городского округа Бендер-Аббас", - говорится в сообщении чиновника, опубликованном в Telegram-канале правительства Ирана. В свою очередь, кризисный штаб Ирана уточнил количество пострадавших - их 752. Министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени ранее объявил, что пострадало 750 человек. При этом количество жертв остается прежним - погибли восемь человек. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порте Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку. Взрыв спровоцировал пожар, который к вечеру субботы усилился из-за ветра, о чем заявили власти Ирана. СМИ, в свою очередь, также сообщали о нескольких взрывах на этом фоне.
https://ria.ru/20250426/port-2013624900.html
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в мире, иран, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
В мире, Иран, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
В Бендер-Аббасе объявили выходной для университетов и школ

В Бендер-Аббасе, после взрыва отменили работу школ и административных учреждений

© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiПоследствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Последствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Последствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Административные учреждения, университеты и школы не будут работать в портовом городе Бендер-Аббас, где ранее произошел взрыв, заявил директор управления по чрезвычайными ситуациям провинции Хормозган Мехрдад Хасанзаде.
«
"Завтрашний день, 27 апреля, объявлен выходным для всех университетов, школ и административных учреждений городского округа Бендер-Аббас", - говорится в сообщении чиновника, опубликованном в Telegram-канале правительства Ирана.
В свою очередь, кризисный штаб Ирана уточнил количество пострадавших - их 752. Министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени ранее объявил, что пострадало 750 человек. При этом количество жертв остается прежним - погибли восемь человек.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порте Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.
Взрыв спровоцировал пожар, который к вечеру субботы усилился из-за ветра, о чем заявили власти Ирана. СМИ, в свою очередь, также сообщали о нескольких взрывах на этом фоне.
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Число пострадавших при взрыве в иранском порту возросло до 750
Вчера, 20:52
 
В миреИранВзрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
 
 
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