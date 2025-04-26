Число пострадавших при взрыве в Иране возросло до 700
Tasnim: число пострадавших от взрыва в Иране в порту Бендер-Аббас выросло до 700
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiМужчины несут раненого мужчину после мощного взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Мужчины несут раненого мужчину после мощного взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, выросло до 700, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на медицинские службы страны.
Ранее сообщалось о пятерых погибших и не менее 516 пострадавших.
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"Пострадали более семисот человек", - говорится в сообщении агентства.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным СМИ, взрыв произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Как передает еще одно иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном примерно в 20 километрах от Бендер-Аббаса. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку.