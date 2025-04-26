https://ria.ru/20250426/vzryv-2013612672.html

Число пострадавших при взрыве в Иране возросло до 700

Число пострадавших при взрыве в Иране возросло до 700 - РИА Новости, 26.04.2025

Число пострадавших при взрыве в Иране возросло до 700

Число пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, выросло до 700, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на медицинские... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T18:48:00+03:00

2025-04-26T18:48:00+03:00

2025-04-26T21:09:00+03:00

в мире

иран

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, выросло до 700, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на медицинские службы страны.Ранее сообщалось о пятерых погибших и не менее 516 пострадавших."Пострадали более семисот человек", - говорится в сообщении агентства.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным СМИ, взрыв произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. Как передает еще одно иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном примерно в 20 километрах от Бендер-Аббаса. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. МВД Ирана распорядилось начать проверку.

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иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе