Россиян не было среди пострадавших при взрыве в Иране
Посольство в Иране: россиян нет среди пострадавших при взрыве в Бендер-Аббаса
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiВзрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Информации о россиянах, пострадавших в результате взрыва в иранском порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана, не выявлено, сообщает посольство Российской Федерации в Иране.
"К счастью, информации о пострадавших россиянах не выявлено. Все загранучреждения РФ в полной безопасности и продолжают работать в штатном режиме", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале российского диппредставительства в иранской столице.
В связи со случившимся в порту Шахид Раджаи происшествием посольство выразило глубокие соболезнования народу и правительству Ирана и сочувствие семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и терпения и удачи сотрудникам иранских спасательных служб.
"Любые запросы о необходимости какой-либо помощи будут незамедлительно направлены в Москву для принятия оперативных решений", - подчеркнуло российское диппредставительство.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порте Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.
Более 700 человек пострадали, по меньшей мере пятеро - погибли.