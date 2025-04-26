https://ria.ru/20250426/vzryv-2013597822.html

В иранском порту, где произошел взрыв, приостановили морские операции

В иранском порту, где произошел взрыв, приостановили морские операции - РИА Новости, 26.04.2025

В иранском порту, где произошел взрыв, приостановили морские операции

Все морские операции в порте Шахид-Раджаи в южном иранском портовом городе Бендер-Аббас, где произошел взрыв, временно приостановлены, заявил замглавы... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T16:49:00+03:00

2025-04-26T16:49:00+03:00

2025-04-26T21:09:00+03:00

в мире

иран

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

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ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Все морские операции в порте Шахид-Раджаи в южном иранском портовом городе Бендер-Аббас, где произошел взрыв, временно приостановлены, заявил замглавы организации портов и мореходства провинции Хормозган Исмаил Макизаде. "Принимая во внимание то, что необходимо большее сосредоточение сил для тушения пожара и осуществления контроля за ущербом, в целях безопасности временно приостановлены все портовые и морские операции ", - приводятся слова Макизаде на сайте министерства дорог и градостроительства Ирана. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порте Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ появилась информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.

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в мире, иран, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе