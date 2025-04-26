Рейтинг@Mail.ru
В иранском порту, где произошел взрыв, приостановили морские операции - РИА Новости, 26.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 26.04.2025 (обновлено: 21:09 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/vzryv-2013597822.html
В иранском порту, где произошел взрыв, приостановили морские операции
В иранском порту, где произошел взрыв, приостановили морские операции - РИА Новости, 26.04.2025
В иранском порту, где произошел взрыв, приостановили морские операции
Все морские операции в порте Шахид-Раджаи в южном иранском портовом городе Бендер-Аббас, где произошел взрыв, временно приостановлены, заявил замглавы... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:49:00+03:00
2025-04-26T21:09:00+03:00
в мире
иран
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Все морские операции в порте Шахид-Раджаи в южном иранском портовом городе Бендер-Аббас, где произошел взрыв, временно приостановлены, заявил замглавы организации портов и мореходства провинции Хормозган Исмаил Макизаде. "Принимая во внимание то, что необходимо большее сосредоточение сил для тушения пожара и осуществления контроля за ущербом, в целях безопасности временно приостановлены все портовые и морские операции ", - приводятся слова Макизаде на сайте министерства дорог и градостроительства Ирана. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порте Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ появилась информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.
https://ria.ru/20250426/vzryv-2013586059.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
В мире, Иран, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
В иранском порту, где произошел взрыв, приостановили морские операции

В иранском порту Шахид-Раджаи временно приостановили все морские операции

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Все морские операции в порте Шахид-Раджаи в южном иранском портовом городе Бендер-Аббас, где произошел взрыв, временно приостановлены, заявил замглавы организации портов и мореходства провинции Хормозган Исмаил Макизаде.
"Принимая во внимание то, что необходимо большее сосредоточение сил для тушения пожара и осуществления контроля за ущербом, в целях безопасности временно приостановлены все портовые и морские операции ", - приводятся слова Макизаде на сайте министерства дорог и градостроительства Ирана.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порте Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ появилась информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Управление иранского порта Бендер-Аббас раскрыло подробности взрыва
Вчера, 15:05
 
В миреИранВзрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала