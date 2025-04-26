https://ria.ru/20250426/vzryv-2013597822.html
В иранском порту, где произошел взрыв, приостановили морские операции
В иранском порту, где произошел взрыв, приостановили морские операции - РИА Новости, 26.04.2025
В иранском порту, где произошел взрыв, приостановили морские операции
Все морские операции в порте Шахид-Раджаи в южном иранском портовом городе Бендер-Аббас, где произошел взрыв, временно приостановлены, заявил замглавы... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T16:49:00+03:00
2025-04-26T16:49:00+03:00
2025-04-26T21:09:00+03:00
в мире
иран
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Все морские операции в порте Шахид-Раджаи в южном иранском портовом городе Бендер-Аббас, где произошел взрыв, временно приостановлены, заявил замглавы организации портов и мореходства провинции Хормозган Исмаил Макизаде. "Принимая во внимание то, что необходимо большее сосредоточение сил для тушения пожара и осуществления контроля за ущербом, в целях безопасности временно приостановлены все портовые и морские операции ", - приводятся слова Макизаде на сайте министерства дорог и градостроительства Ирана. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порте Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ появилась информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.
https://ria.ru/20250426/vzryv-2013586059.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
В мире, Иран, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
В иранском порту, где произошел взрыв, приостановили морские операции
В иранском порту Шахид-Раджаи временно приостановили все морские операции