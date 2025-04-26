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На двух участках побережья Анапы зафиксировали выбросы мазута
На двух участках побережья Анапы зафиксировали выбросы мазута - РИА Новости, 26.04.2025
На двух участках побережья Анапы зафиксировали выбросы мазута
Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на двух участках побережья Анапы, речь идет об участках около детского лагеря "Приморский" и пляжа около базы... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T15:47:00+03:00
2025-04-26T15:47:00+03:00
2025-04-26T15:47:00+03:00
происшествия
анапа
керченский пролив
краснодарский край
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на двух участках побережья Анапы, речь идет об участках около детского лагеря "Приморский" и пляжа около базы отдыха "Динамо", сообщили в оперштабе Кубани. "Мелкие выбросы мазута обнаружили 26 апреля на двух участках побережья Анапы", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет об участке пляжа около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и участке пляжа около базы отдыха "Динамо". В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250416/neft-2011539028.html
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происшествия, анапа, керченский пролив, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Анапа, Керченский пролив, Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
На двух участках побережья Анапы зафиксировали выбросы мазута
Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на двух участках побережья Анапы