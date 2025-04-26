Вучич похвалился жареным поросенком, приготовленным к приезду сына Трампа
Вучич показал приготовленного к приезду Дональда Трампа-младшего поросенка
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич с гордостью продемонстрировал в соцсетях жареного поросенка, приготовленного к приезду сына президента США Дональда Трампа-младшего.
Вучич по итогам встречи с Дональдом Трампом-младшим 12 марта заявил, что американское руководство вряд ли отменит санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,14% "Газпром нефть" и "Газпром") до того, как будет достигнуто соглашение с РФ о перемирии на Украине. В субботу в Белграде вновь ожидают приезд сына президента США.
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"Многие иностранцы справедливо говорят, что я тяжелый человек и что нелегко со мной разговаривать, но еще никто не сказал, что мы не гостеприимные. Этого поросенка мы приготовили для Дональда Трампа-младшего", - написал президент Сербии в своем аккаунте в Instagram* и разместил фото угощения.
Вучич сообщал в марте, что говорил с Дональдом Трампом-младшим в ходе его визита в Белград о возможности создания мемориальной комнаты, посвященной бомбардировкам НАТО в будущем отеле Трампа на месте разрушенных зданий генштаба и МО.
В июне 2024 года он подробно обсудил с зятем и экс-советником Дональда Трампа Джаредом Кушнером строительство отеля в Белграде. Кушнер 16 марта прошлого года в преддверии 25-й годовщины бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия показал в соцсетях "проекты развития" высотных зданий на месте разрушенных авиаударами генштаба и минобороны Сербии.
В январе этого года зять Трампа заявил СМИ, что его инвестиционная фирма Affinity Partners построит в сербской столице Белграде отель на месте здания бывшего министерства обороны Югославии, по его словам, проект "повышает престиж Белграда".
Зять Трампа решил построить отель в Белграде, пишет Bloomberg
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Исполнительный совет Сербской академии наук и искусств (САНУ) в 2024 году призвал снова придать комплексу зданий генштаба и минобороны статус объекта культурного наследия исключительного значения для Сербии и провести конкурс проектов реконструкции, так как это вопрос "самоуважения, этических принципов и норм".
Авиация НАТО в ночь на 30 апреля 1999 года совершила налет на Белград, разрушив телебашню на горе Авала, ретранслятор телеканала "Студио Б", здания МВД по соседству с Клиническим центром Сербии, жилой район Чубура в городском муниципалитете Врачар и Союзный секретариат народной обороны. После первого авиаудара, когда на его место прибыли экстренные службы и журналисты, НАТО нанесла повторный - погибли не менее трех человек, еще 40 получили ранения. С тех пор разрушенные корпуса на центральной улице Кнеза Милоша стоят прямо напротив офиса кабмина и МИД страны.
Военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти республики якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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