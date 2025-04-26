https://ria.ru/20250426/vuchich-2013630094.html

Вучич похвалился жареным поросенком, приготовленным к приезду сына Трампа

Вучич похвалился жареным поросенком, приготовленным к приезду сына Трампа - РИА Новости, 26.04.2025

Вучич похвалился жареным поросенком, приготовленным к приезду сына Трампа

Президент Сербии Александр Вучич с гордостью продемонстрировал в соцсетях жареного поросенка, приготовленного к приезду сына президента США Дональда... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T22:12:00+03:00

2025-04-26T22:12:00+03:00

2025-04-26T22:13:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

сша

дональд трамп

александр вучич

джаред кушнер

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg

БЕЛГРАД, 26 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич с гордостью продемонстрировал в соцсетях жареного поросенка, приготовленного к приезду сына президента США Дональда Трампа-младшего. Вучич по итогам встречи с Дональдом Трампом-младшим 12 марта заявил, что американское руководство вряд ли отменит санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,14% "Газпром нефть" и "Газпром") до того, как будет достигнуто соглашение с РФ о перемирии на Украине. В субботу в Белграде вновь ожидают приезд сына президента США. "Многие иностранцы справедливо говорят, что я тяжелый человек и что нелегко со мной разговаривать, но еще никто не сказал, что мы не гостеприимные. Этого поросенка мы приготовили для Дональда Трампа-младшего", - написал президент Сербии в своем аккаунте в Instagram* и разместил фото угощения.Вучич сообщал в марте, что говорил с Дональдом Трампом-младшим в ходе его визита в Белград о возможности создания мемориальной комнаты, посвященной бомбардировкам НАТО в будущем отеле Трампа на месте разрушенных зданий генштаба и МО. В июне 2024 года он подробно обсудил с зятем и экс-советником Дональда Трампа Джаредом Кушнером строительство отеля в Белграде. Кушнер 16 марта прошлого года в преддверии 25-й годовщины бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия показал в соцсетях "проекты развития" высотных зданий на месте разрушенных авиаударами генштаба и минобороны Сербии. В январе этого года зять Трампа заявил СМИ, что его инвестиционная фирма Affinity Partners построит в сербской столице Белграде отель на месте здания бывшего министерства обороны Югославии, по его словам, проект "повышает престиж Белграда". Исполнительный совет Сербской академии наук и искусств (САНУ) в 2024 году призвал снова придать комплексу зданий генштаба и минобороны статус объекта культурного наследия исключительного значения для Сербии и провести конкурс проектов реконструкции, так как это вопрос "самоуважения, этических принципов и норм". Авиация НАТО в ночь на 30 апреля 1999 года совершила налет на Белград, разрушив телебашню на горе Авала, ретранслятор телеканала "Студио Б", здания МВД по соседству с Клиническим центром Сербии, жилой район Чубура в городском муниципалитете Врачар и Союзный секретариат народной обороны. После первого авиаудара, когда на его место прибыли экстренные службы и журналисты, НАТО нанесла повторный - погибли не менее трех человек, еще 40 получили ранения. С тех пор разрушенные корпуса на центральной улице Кнеза Милоша стоят прямо напротив офиса кабмина и МИД страны. Военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти республики якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250122/tramp-1995024862.html

https://ria.ru/20250116/kushner-1994097714.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982245545.html

сербия

белград (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, белград (город), сша, дональд трамп, александр вучич, джаред кушнер, нато, газпром, нефтяная индустрия сербии