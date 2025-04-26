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ВСУ потеряли свыше 76 тысяч убитыми и ранеными в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 26.04.2025 (обновлено: 15:20 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/vsu-2013572998.html
ВСУ потеряли свыше 76 тысяч убитыми и ранеными в Курской области
ВСУ потеряли свыше 76 тысяч убитыми и ранеными в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
ВСУ потеряли свыше 76 тысяч убитыми и ранеными в Курской области
ВСУ понесли в Курской области значительные потери – всего более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:47:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. ВСУ понесли в Курской области значительные потери – всего более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.Ранее в субботу в Кремле сообщили, что операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена."За время операции противник понес значительные потери.… Общие потери формирований Вооруженных сил Украины составили более 76 тысяч человек военнослужащих убитыми и ранеными", - сообщил Герасимов.
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курская область, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Полное освобождение Курской области
ВСУ потеряли свыше 76 тысяч убитыми и ранеными в Курской области

Герасимов: ВСУ потеряли свыше 76 тысяч убитыми и ранеными в Курской области

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРазрушенные строения в Судже
Разрушенные строения в Судже - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Разрушенные строения в Судже. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. ВСУ понесли в Курской области значительные потери – всего более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
Ранее в субботу в Кремле сообщили, что операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена.
"За время операции противник понес значительные потери.… Общие потери формирований Вооруженных сил Украины составили более 76 тысяч человек военнослужащих убитыми и ранеными", - сообщил Герасимов.
© ИнфографикаОсвобождение Курской области
Освобождение Курской области
© Инфографика
Освобождение Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныПолное освобождение Курской области
 
 
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