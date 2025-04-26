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ВСУ потеряли свыше 76 тысяч убитыми и ранеными в Курской области

ВСУ потеряли свыше 76 тысяч убитыми и ранеными в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025

ВСУ потеряли свыше 76 тысяч убитыми и ранеными в Курской области

ВСУ понесли в Курской области значительные потери – всего более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T13:47:00+03:00

2025-04-26T13:47:00+03:00

2025-04-26T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

полное освобождение курской области

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. ВСУ понесли в Курской области значительные потери – всего более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.Ранее в субботу в Кремле сообщили, что операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена."За время операции противник понес значительные потери.… Общие потери формирований Вооруженных сил Украины составили более 76 тысяч человек военнослужащих убитыми и ранеными", - сообщил Герасимов.

курская область

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области