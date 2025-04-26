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ВСУ потеряли свыше 76 тысяч убитыми и ранеными в Курской области
ВСУ потеряли свыше 76 тысяч убитыми и ранеными в Курской области - РИА Новости, 26.04.2025
ВСУ потеряли свыше 76 тысяч убитыми и ранеными в Курской области
ВСУ понесли в Курской области значительные потери – всего более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T13:47:00+03:00
2025-04-26T13:47:00+03:00
2025-04-26T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. ВСУ понесли в Курской области значительные потери – всего более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.Ранее в субботу в Кремле сообщили, что операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена."За время операции противник понес значительные потери.… Общие потери формирований Вооруженных сил Украины составили более 76 тысяч человек военнослужащих убитыми и ранеными", - сообщил Герасимов.
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курская область, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Полное освобождение Курской области
ВСУ потеряли свыше 76 тысяч убитыми и ранеными в Курской области
Герасимов: ВСУ потеряли свыше 76 тысяч убитыми и ранеными в Курской области