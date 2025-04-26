https://ria.ru/20250426/voennye-2013543965.html

Украинские военные убили сдавшегося в плен боевика "Правого сектора"*

Украинские военные убили сдавшегося в плен боевика "Правого сектора"* - РИА Новости, 26.04.2025

Украинские военные убили сдавшегося в плен боевика "Правого сектора"*

Украинские военные убили под Красноармейском сдавшегося в плен 20-летнего боевика "Правого сектора"* , атаковав группу эвакуации, сообщил РИА Новости боец 60-го РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T07:20:00+03:00

2025-04-26T07:20:00+03:00

2025-04-26T11:40:00+03:00

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ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Украинские военные убили под Красноармейском сдавшегося в плен 20-летнего боевика "Правого сектора"* , атаковав группу эвакуации, сообщил РИА Новости боец 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии с позывным Киндер."Начали его эвакуировать сразу же, потому что ценный кадр, нужно было допросить. Не дошли мы туда. <...> У нас было четыре "трехсотых", в том числе и я. А он (пленный. — Прим. ред.) оказался "двухсотым", потому что нас накрыли фосфором, ракетами, "Градами", всем, чем можно было только", — рассказал собеседник агентства.По его словам, группа бойцов ВС России продолжала эвакуировать раненого еще два-три километра, но из-за большой потери крови пленный умер."Правый сектор"* — украинское движение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014-го Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20250424/vsu-2013090217.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, правый сектор, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина