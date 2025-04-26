https://ria.ru/20250426/voennye-2013543965.html
Украинские военные убили сдавшегося в плен боевика "Правого сектора"*
Украинские военные убили сдавшегося в плен боевика "Правого сектора"* - РИА Новости, 26.04.2025
Украинские военные убили сдавшегося в плен боевика "Правого сектора"*
Украинские военные убили под Красноармейском сдавшегося в плен 20-летнего боевика "Правого сектора"* , атаковав группу эвакуации, сообщил РИА Новости боец 60-го РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T07:20:00+03:00
2025-04-26T07:20:00+03:00
2025-04-26T11:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
правый сектор
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:372:1955:1472_1920x0_80_0_0_94dde38a7fa1cd41068fdf67812941ac.jpg
ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Украинские военные убили под Красноармейском сдавшегося в плен 20-летнего боевика "Правого сектора"* , атаковав группу эвакуации, сообщил РИА Новости боец 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии с позывным Киндер."Начали его эвакуировать сразу же, потому что ценный кадр, нужно было допросить. Не дошли мы туда. <...> У нас было четыре "трехсотых", в том числе и я. А он (пленный. — Прим. ред.) оказался "двухсотым", потому что нас накрыли фосфором, ракетами, "Градами", всем, чем можно было только", — рассказал собеседник агентства.По его словам, группа бойцов ВС России продолжала эвакуировать раненого еще два-три километра, но из-за большой потери крови пленный умер."Правый сектор"* — украинское движение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014-го Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250424/vsu-2013090217.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:307:1890:1725_1920x0_80_0_0_40588317bd67ecfbe378b3ad8d0be364.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правый сектор, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Правый сектор, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские военные убили сдавшегося в плен боевика "Правого сектора"*
ВСУ убили сдавшегося в плен боевика Правого сектора, атаковав группу эвакуации
ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Украинские военные убили под Красноармейском сдавшегося в плен 20-летнего боевика "Правого сектора"* , атаковав группу эвакуации, сообщил РИА Новости боец 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии с позывным Киндер.
"Начали его эвакуировать сразу же, потому что ценный кадр, нужно было допросить. Не дошли мы туда. <...> У нас было четыре "трехсотых", в том числе и я. А он (пленный. — Прим. ред.) оказался "двухсотым", потому что нас накрыли фосфором, ракетами, "Градами", всем, чем можно было только", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, группа бойцов ВС России продолжала эвакуировать раненого еще два-три километра, но из-за большой потери крови пленный умер.
"Правый сектор"* — украинское движение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014-го Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.
* Запрещенная в России экстремистская организация.