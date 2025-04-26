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Украинские военные убили сдавшегося в плен боевика "Правого сектора"* - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 26.04.2025 (обновлено: 11:40 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/voennye-2013543965.html
Украинские военные убили сдавшегося в плен боевика "Правого сектора"*
Украинские военные убили сдавшегося в плен боевика "Правого сектора"* - РИА Новости, 26.04.2025
Украинские военные убили сдавшегося в плен боевика "Правого сектора"*
Украинские военные убили под Красноармейском сдавшегося в плен 20-летнего боевика "Правого сектора"* , атаковав группу эвакуации, сообщил РИА Новости боец 60-го РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T07:20:00+03:00
2025-04-26T11:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
правый сектор
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Украинские военные убили под Красноармейском сдавшегося в плен 20-летнего боевика "Правого сектора"* , атаковав группу эвакуации, сообщил РИА Новости боец 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии с позывным Киндер."Начали его эвакуировать сразу же, потому что ценный кадр, нужно было допросить. Не дошли мы туда. &lt;...&gt; У нас было четыре "трехсотых", в том числе и я. А он (пленный. — Прим. ред.) оказался "двухсотым", потому что нас накрыли фосфором, ракетами, "Градами", всем, чем можно было только", — рассказал собеседник агентства.По его словам, группа бойцов ВС России продолжала эвакуировать раненого еще два-три километра, но из-за большой потери крови пленный умер."Правый сектор"* — украинское движение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014-го Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250424/vsu-2013090217.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, правый сектор, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Правый сектор, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские военные убили сдавшегося в плен боевика "Правого сектора"*

ВСУ убили сдавшегося в плен боевика Правого сектора, атаковав группу эвакуации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Украинские военные убили под Красноармейском сдавшегося в плен 20-летнего боевика "Правого сектора"* , атаковав группу эвакуации, сообщил РИА Новости боец 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии с позывным Киндер.
"Начали его эвакуировать сразу же, потому что ценный кадр, нужно было допросить. Не дошли мы туда. <...> У нас было четыре "трехсотых", в том числе и я. А он (пленный. — Прим. ред.) оказался "двухсотым", потому что нас накрыли фосфором, ракетами, "Градами", всем, чем можно было только", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, группа бойцов ВС России продолжала эвакуировать раненого еще два-три километра, но из-за большой потери крови пленный умер.
"Правый сектор"* — украинское движение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014-го Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПравый секторВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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