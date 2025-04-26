https://ria.ru/20250426/ukraina-2013632990.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.04.2025

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T22:44:00+03:00

2025-04-26T22:44:00+03:00

2025-04-26T22:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

украина

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской и Харьковской областях звучит более часа. В 22.22 (совпадает с мск) тревога расширилась на Черниговскую область. Спустя десять минут тревогу объявили в Днепропетровской области.

https://ria.ru/20250424/kiev-2013078068.html

днепропетровская область

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, украина, харьковская область