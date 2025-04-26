https://ria.ru/20250426/turtsiya-2013547495.html

Полиция провела новые задержания по делу о коррупции в мэрии Стамбула

Полиция провела новые задержания по делу о коррупции в мэрии Стамбула - РИА Новости, 26.04.2025

Полиция провела новые задержания по делу о коррупции в мэрии Стамбула

Полиция задержала еще 47 человек в рамках расследования уголовного дела о коррупции в мэрии Стамбула, среди них высокопоставленные чиновники, передает... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T08:39:00+03:00

2025-04-26T08:39:00+03:00

2025-04-26T08:39:00+03:00

экрем имамоглу

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анкара (провинция)

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СТАМБУЛ, 26 апр - РИА Новости. Полиция задержала еще 47 человек в рамках расследования уголовного дела о коррупции в мэрии Стамбула, среди них высокопоставленные чиновники, передает гостелеканал TRT Haber. "Суд выдал ордера на арест 53 подозреваемых в рамках дела о коррупции в мэрии Стамбула и махинациях с тендерами. Отряды полиции задержали в Стамбуле, Анкаре и Текирдаге 47 человек, шестеро объявлены в розыск", - передает канал. Среди задержанных в субботу - помощник генерального секретаря мэрии Ариф Алпай, гендиректор Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) Шафак Баша и ряд других чиновников. 19 марта под стражу были заключены 94 человека. Из них были арестованы 54 человека, в том числе мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Адвокаты отстраненного от должности мэра 7 апреля подали апелляцию на его арест, суд ее отклонил и продлил арест. Член CHP Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври по обвинению в коррупции, прошение прокуратуры об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Эрдоган на фоне акций протеста в стране ранее призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа.

https://ria.ru/20250406/erdogan-2009677106.html

https://ria.ru/20250420/turtsiya-2012423782.html

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экрем имамоглу, стамбул, анкара (провинция), в мире