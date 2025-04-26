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В Торгау отметили важность сохранения памяти о встрече на Эльбе - РИА Новости, 26.04.2025
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00:05 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/torgau-2013528220.html
В Торгау отметили важность сохранения памяти о встрече на Эльбе
В Торгау отметили важность сохранения памяти о встрече на Эльбе - РИА Новости, 26.04.2025
В Торгау отметили важность сохранения памяти о встрече на Эльбе
Сохранение памяти об исторической встрече советских и американских войск на реке Эльба в апреле 1945 года всегда было особенно важно для жителей Торгау,... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T00:05:00+03:00
2025-04-26T00:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Сохранение памяти об исторической встрече советских и американских войск на реке Эльба в апреле 1945 года всегда было особенно важно для жителей Торгау, рассказала в пятницу РИА Новости Инес Куперберг, уроженка германского города, где произошла встреча 25 апреля 1945 года. Она приняла участие в торжественной церемонии возложения венков к мемориалу "Дух Эльбы" на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона, посвященной 80-летию встречи. Вместе с ней венок от имени жителей Торгау возложил представитель властей города. "Я жила в Торгау и выросла в атмосфере празднования Дня Встречи на Эльбе, или "Духа Эльбы", который мы отмечаем каждый год. Это событие очень важно для меня," сказала Куперберг. Инес живет в США уже около 20 лет и, по ее признанию, была рада узнать, что на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона есть мемориал "Дух Эльбы". Когда выяснилось, что посольство Германии не принимает участие в возложении венков к нему, она лично связалась с мэром Торгау с просьбой помочь в том, чтобы город был представлен на церемонии в США. "В прошлом году мэр направил своего "посла мира", и мы вместе возложили венок к мемориалу, а также оставили специальное послание о мире от жителей Торгау. На сей раз, мы тоже возложили венок и пообщались в "духе Эльбы", - сказала она. Встреча советских и американских войск на произошла 25 апреля 1945 года в районе Торгау. Легендарная встреча советских и американских войск на Эльбе считается высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции.
https://ria.ru/20250425/posol-2013503916.html
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в мире, германия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Германия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Торгау отметили важность сохранения памяти о встрече на Эльбе

Уроженка Торгау Куперберг: сохранение памяти о встрече на Эльбе очень важно

© РИА Новости / Георгий Хомзор | Перейти в медиабанкВстреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау
Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Георгий Хомзор
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Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Сохранение памяти об исторической встрече советских и американских войск на реке Эльба в апреле 1945 года всегда было особенно важно для жителей Торгау, рассказала в пятницу РИА Новости Инес Куперберг, уроженка германского города, где произошла встреча 25 апреля 1945 года.
Она приняла участие в торжественной церемонии возложения венков к мемориалу "Дух Эльбы" на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона, посвященной 80-летию встречи. Вместе с ней венок от имени жителей Торгау возложил представитель властей города.
Посол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в церемонии возложения венков и цветов к монументу по случаю 80-й годовщины встречи на Эльбе в городе Торгау - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Посол России и премьер Саксонии возложили венки на месте встречи на Эльбе
Вчера, 19:57
"Я жила в Торгау и выросла в атмосфере празднования Дня Встречи на Эльбе, или "Духа Эльбы", который мы отмечаем каждый год. Это событие очень важно для меня," сказала Куперберг.
Инес живет в США уже около 20 лет и, по ее признанию, была рада узнать, что на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона есть мемориал "Дух Эльбы". Когда выяснилось, что посольство Германии не принимает участие в возложении венков к нему, она лично связалась с мэром Торгау с просьбой помочь в том, чтобы город был представлен на церемонии в США.
"В прошлом году мэр направил своего "посла мира", и мы вместе возложили венок к мемориалу, а также оставили специальное послание о мире от жителей Торгау. На сей раз, мы тоже возложили венок и пообщались в "духе Эльбы", - сказала она.
Встреча советских и американских войск на произошла 25 апреля 1945 года в районе Торгау. Легендарная встреча советских и американских войск на Эльбе считается высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции.
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