https://ria.ru/20250426/subbotnik-2013843930.html

Городской субботник пройдет в Москве 26 апреля

Городской субботник пройдет в Москве 26 апреля - РИА Новости, 28.04.2025

Городской субботник пройдет в Москве 26 апреля

Общегородской субботник пройдет в Москве 26 апреля, принять участие в уборке территорий парков, скверов, дворов, общественных пространств и в высадке растений... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-26T13:56:00+03:00

2025-04-26T13:56:00+03:00

2025-04-28T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Общегородской субботник пройдет в Москве 26 апреля, принять участие в уборке территорий парков, скверов, дворов, общественных пространств и в высадке растений могут все желающие. Как сообщалось на сайте мэра и правительства, в столичных парках гостей ждут музыкальные мероприятия, конкурсы и мастер-классы. В парке "Братеевская пойма" для участников выступят творческие коллективы, в парке 850-летия Москвы активные горожане смогут принять участие в мини-турнире по волейболу и покататься на велосипедах. В сквере у Капустинского пруда в Свиблово участники субботника развесят на деревья скворечники, сделанные учениками школы, и научатся пользоваться огнетушителем. Одной из крупнейших площадок проведения субботника станет ВДНХ, там его проведут совместно с акцией "Сад памяти" по высадке деревьев в память о героях Великой Отечественной войны. Эксклюзивными работами субботников на ВДНХ в этом году станет сборка и установка ремиз - домиков для полезных насекомых. Большой субботник пройдет и на Городской ферме, посетители за два дня поучаствуют в командных соревнованиях, развивающих мастер-классах и эко-квесте. В Парке Горького субботник пройдет в Нескучном саду, рядом с шахматным клубом "Белая ладья". Он начнется разминкой, которую проведет чемпионка мира по фигурному катанию, призер олимпийских игр Ирина Слуцкая. Затем гости займутся прогребанием прошлогодней листвы, уборкой веток, высадкой цветов в вазоны, а также мойкой скамеек. Также для участников подготовлена серия экологических мастер-классов, а для детей – тематическая зона с героями мультфильмов.

https://ria.ru/20250425/biryukov-2013329815.html

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