https://ria.ru/20250426/ssha-2013538582.html

СМИ: США, возможно, предложили "коалиции желающих" поддержку по Украине

СМИ: США, возможно, предложили "коалиции желающих" поддержку по Украине - РИА Новости, 26.04.2025

СМИ: США, возможно, предложили "коалиции желающих" поддержку по Украине

США, предположительно, предложили "коалиции желающих" разведывательную и логистическую поддержку для обеспечения мирного соглашения по Украине, утверждает... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T04:04:00+03:00

2025-04-26T04:04:00+03:00

2025-04-26T04:04:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. США, предположительно, предложили "коалиции желающих" разведывательную и логистическую поддержку для обеспечения мирного соглашения по Украине, утверждает британская газета Telegraph без указания источников. "Как стало известно Telegraph, США в частном порядке предложили предоставить гарантии безопасности "коалиции желающих" (премьер-министра Великобритании - ред.) сэра Кира Стармера. Американские чиновники выразили готовность предоставить британским и европейским военнослужащим разведывательную и логистическую поддержку, чтобы обеспечить (соблюдение - ред.) мирного соглашения по Украине с суши, воздуха и моря", - говорится в материале издания. Газета пишет, что Стармер "добивался от Трампа подобных гарантий" в течение двух месяцев. Также газета отметила, что Стармер в интервью Telegraph в четверг намекал на прогресс в закулисных переговорах, отвечая на вопрос, предлагал ли Трамп какие-либо гарантии. "В частном порядке переговорщики США дали понять в последние недели, что они готовы предоставить поддержку и помощь западным силам", - пишет газета. Помимо этого, Telegraph утверждает, что британские инструкторы, вероятно, перенесут подготовку украинских военных с территории Великобритании на запад Украины. По сообщениям Telegraph, Лондон пока не принял решение о размещении британских военных на территории Украины для других задач. Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на документ, что проект США по урегулированию украинского конфликта предусматривает гарантии безопасности для Украины в первую очередь за счет Европы. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250426/tramp-2013531164.html

https://ria.ru/20250422/plan-2012858746.html

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013310139.html

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в мире, украина, россия, сша, кир стармер, эммануэль макрон