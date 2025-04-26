СМИ: США, возможно, предложили "коалиции желающих" поддержку по Украине
Telegraph: США предложили коалиции желающих разведку и логистическую поддержку
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. США, предположительно, предложили "коалиции желающих" разведывательную и логистическую поддержку для обеспечения мирного соглашения по Украине, утверждает британская газета Telegraph без указания источников.
"Как стало известно Telegraph, США в частном порядке предложили предоставить гарантии безопасности "коалиции желающих" (премьер-министра Великобритании - ред.) сэра Кира Стармера. Американские чиновники выразили готовность предоставить британским и европейским военнослужащим разведывательную и логистическую поддержку, чтобы обеспечить (соблюдение - ред.) мирного соглашения по Украине с суши, воздуха и моря", - говорится в материале издания.
Газета пишет, что Стармер "добивался от Трампа подобных гарантий" в течение двух месяцев. Также газета отметила, что Стармер в интервью Telegraph в четверг намекал на прогресс в закулисных переговорах, отвечая на вопрос, предлагал ли Трамп какие-либо гарантии.
"В частном порядке переговорщики США дали понять в последние недели, что они готовы предоставить поддержку и помощь западным силам", - пишет газета.
Помимо этого, Telegraph утверждает, что британские инструкторы, вероятно, перенесут подготовку украинских военных с территории Великобритании на запад Украины. По сообщениям Telegraph, Лондон пока не принял решение о размещении британских военных на территории Украины для других задач.
Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на документ, что проект США по урегулированию украинского конфликта предусматривает гарантии безопасности для Украины в первую очередь за счет Европы.
В Госдуме допустили неожиданные пункты в мирном плане Трампа
22 апреля, 23:55
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.