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Спецоперация, 26 апреля: ВС России полностью освободили Курскую область - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:08 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/spetsoperatsiya-2013614464.html
Спецоперация, 26 апреля: ВС России полностью освободили Курскую область
Спецоперация, 26 апреля: ВС России полностью освободили Курскую область - РИА Новости, 26.04.2025
Спецоперация, 26 апреля: ВС России полностью освободили Курскую область
Российские подразделения полностью освободили Курскую область от ВСУ, сообщил днем начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ в ходе доклада президенту... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T19:08:00+03:00
2025-04-26T19:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
вооруженные силы украины
владимир зеленский
кир стармер
россия
украина
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские подразделения полностью освободили Курскую область от ВСУ, сообщил днем начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ в ходе доклада президенту России. ОсвобождениеНачальник Генштаба ВС России Герасимов доложил президенту РФ о полном освобождении Курской области. Он сказал, что сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области - село Горналь. Завершен разгром вооружённых формирований ВС Украины, вторгшихся в Курскую область. Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе провалились. Общие потери формирования ВС Украины составили более 76 тысяч человек военнослужащих, убитыми и ранеными. Герасимов особо отметил, что при освобождении приграничных районов Курской области качественно проявили себя военнослужащие КНДР, которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки ВС Украины. По словам начальник Генштаба ВС РФ, солдаты и офицеры корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российским военнослужащими в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм. ВСУ потеряли в Курской области свыше 76 тысяч военных убитыми и ранеными, сообщил Герасимов. Кроме того, продолжается создание зоны безопасности в Сумской области, освобождены 4 населённых пункта, контролируются более 90 квадратных километров, сказал Герасимов. Вместе с тем Мария Захарова после заявлений Герасимова об освобождении Курской области подчеркнула, что РФ никогда не забудет друзей из КНДР. Кроме того, Хинштейн заявил, что с освобожденных территорий Курской области с марта эвакуированы 808 человек. Ход СВО ВСУ за сутки на разных направлениях потеряли до 1205 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. В свою очередь, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии. Противник потерял свыше 360 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия. Обсудили решение конфликтаПремьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели встречу в Риме, обсудив "позитивный прогресс", достигнутый на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, и договорились пообщаться снова при первой возможности, сообщает Даунинг-стрит. "Премьер министр встретился с... Зеленским в Риме сегодня днем. Они обсудили позитивный прогресс, достигнутый в последние дни для обеспечения справедливого и прочного мира на Украине... (они - ред.) договорились пообщаться снова при первой же возможности", - говорится в субботнем релизе офиса британского премьера. Кроме того, Стармер и Зеленский договорились продолжить интенсивную работу с международными партнерами и сохранить ее динамику. Ранее сообщалось, что Зеленский и президент США Дональд Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его. Президент Франции Эммануэль Макрон также сообщил, что провел в Риме "очень позитивный" обмен мнениями с Зеленским, утверждая, что тот заявил ему о готовности Украины к безоговорочному прекращению огня.
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013606956.html
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013585940.html
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Кадры работы штурмовых групп ВС России при освобождении населенного пункта Горналь в Курской области
Обнародованы кадры работы штурмовых групп 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС России при освобождении Горналя в Курской области.
2025-04-26T19:08
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Путин заслушал доклад Герасимова о завершении разгрома вооруженных формирований ВСУ в Курской области
Путин заслушал доклад Герасимова о завершении разгрома вооруженных формирований ВСУ в Курской области
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в мире, курская область, вооруженные силы украины, владимир зеленский, кир стармер, россия, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Россия, Украина, Дональд Трамп

Спецоперация, 26 апреля: ВС России полностью освободили Курскую область

© РИА Новости / Станислав КрасильниковВоеннослужащие ВС РФ в Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские подразделения полностью освободили Курскую область от ВСУ, сообщил днем начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ в ходе доклада президенту России.

Освобождение

Начальник Генштаба ВС России Герасимов доложил президенту РФ о полном освобождении Курской области.
Он сказал, что сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области - село Горналь. Завершен разгром вооружённых формирований ВС Украины, вторгшихся в Курскую область. Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе провалились.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили село Горналь в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили село Горналь в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Горналь в Курской области
Общие потери формирования ВС Украины составили более 76 тысяч человек военнослужащих, убитыми и ранеными.
Герасимов особо отметил, что при освобождении приграничных районов Курской области качественно проявили себя военнослужащие КНДР, которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки ВС Украины.
По словам начальник Генштаба ВС РФ, солдаты и офицеры корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российским военнослужащими в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм.
ВСУ потеряли в Курской области свыше 76 тысяч военных убитыми и ранеными, сообщил Герасимов.
Кроме того, продолжается создание зоны безопасности в Сумской области, освобождены 4 населённых пункта, контролируются более 90 квадратных километров, сказал Герасимов.
Вместе с тем Мария Захарова после заявлений Герасимова об освобождении Курской области подчеркнула, что РФ никогда не забудет друзей из КНДР.
Кроме того, Хинштейн заявил, что с освобожденных территорий Курской области с марта эвакуированы 808 человек.

Ход СВО

ВСУ за сутки на разных направлениях потеряли до 1205 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
В свою очередь, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии.
Противник потерял свыше 360 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.
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Обсудили решение конфликта

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели встречу в Риме, обсудив "позитивный прогресс", достигнутый на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, и договорились пообщаться снова при первой возможности, сообщает Даунинг-стрит.
«
"Премьер министр встретился с... Зеленским в Риме сегодня днем. Они обсудили позитивный прогресс, достигнутый в последние дни для обеспечения справедливого и прочного мира на Украине... (они - ред.) договорились пообщаться снова при первой же возможности", - говорится в субботнем релизе офиса британского премьера.
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Кроме того, Стармер и Зеленский договорились продолжить интенсивную работу с международными партнерами и сохранить ее динамику.
Ранее сообщалось, что Зеленский и президент США Дональд Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его.
Президент Франции Эммануэль Макрон также сообщил, что провел в Риме "очень позитивный" обмен мнениями с Зеленским, утверждая, что тот заявил ему о готовности Украины к безоговорочному прекращению огня.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийКир СтармерРоссияУкраинаДональд Трамп
 
 
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