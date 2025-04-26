https://ria.ru/20250426/spetsoperatsiya-2013593820.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.04.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.04.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.04.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T18:43:00+03:00

2025-04-26T18:43:00+03:00

2025-04-26T18:43:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 26 апреля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили село Поповка. Кроме того, поразили 164 района скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" освободила село Горналь – последний населенный пункт в Курской области. С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 661 самолет, 283 вертолета, 53 821 беспилотник, 605 зенитных ракетных комплекса, 23 048 танков и других бронемашин, 1 553 реактивные системы залпового огня, 24 152 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 615 единиц автомобильной техники.

украина

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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