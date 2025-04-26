https://ria.ru/20250426/sobyanin-2013842426.html

Подвижный пункт управления появился в Московском авиацентре

Подвижный пункт управления появился в Московском авиацентре - РИА Новости, 28.04.2025

Подвижный пункт управления появился в Московском авиацентре

Подвижный пункт управления появился в Московском авиацентре, он обеспечивает работу оперативной группы в условиях, требующих высокой проходимости и... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-26T14:52:00+03:00

2025-04-26T14:52:00+03:00

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подвижный пункт управления появился в Московском авиацентре, он обеспечивает работу оперативной группы в условиях, требующих высокой проходимости и автономности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В Московском авиацентре появился уникальный подвижный пункт управления. Созданный на базе КАМАЗа, он обеспечивает работу оперативной группы в условиях, требующих высокой проходимости и автономности. Современное оборудование позволяет выполнить поставленные задачи, даже если команда долго находится вне базового аэродрома", - написал он в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что необходимость в таком пункте управления возникла после участия в ликвидации лесных пожаров в Рязанской области в 2022 году. Прежние автомобили менее подходили для бездорожья и имели недостаточную мощность радиостанций. Уточняется, что у машины есть три функциональных отсека: диспетчерский пункт, мобильный офис и зона отдыха. Мобильный пункт управления создан в единственном экземпляре по проекту сотрудников Московского авиацентра, которые разработали эскиз, схему и техническое задание. "В будущем планируется установка двух телескопических мачт для антенн, что увеличит дальность радиосвязи с 10–15 километров до 50–70 километров", - добавил Собянин.

https://realty.ria.ru/20250425/moskva-2013456958.html

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москва, сергей собянин